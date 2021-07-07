Действия экс-руководителя РАЛХ в Бурятии нанесли ущерб на 52 млн

Стали известны подробности приговора по делу экс-руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня суд вынес приговор бывшему руководителю республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии Алексею Щепину, который сейчас занимает пост министра природных ресурсов Карелии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Щепин получил четыре года лишения свободы условно, однако сразу же был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.
Уголовное дело Щепина связана с передачей коммерческой фирме лесного участка площадью 20 га в Кабанском районе Бурятии. Сегодня в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре раскрыли подробности дела.
- Установлено, что в марте 2010 года под руководством Щепина республиканское агентство лесного хозяйства передало на 49 лет в аренду коммерческой организации ООО «СигмаТЭК» лесной участок площадью 20 га для добычи общераспространенных полезных ископаемых в защитных лесах, расположенных в водоохранных зонах Бабушкинского лесничества в Кабанском районе, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Участок находится в границах Центральной экологической зоны и водоохранной зоны озера Байкал. Здесь запрещено проведение сплошных рубок леса, а также добыча общераспространённых полезных ископаемых.
- Однако Щепин нарушил законодательный запрет и издал приказ с якобы положительным заключением экспертной комиссии РАЛХ, который позволял сплошную вырубку особо защитных лесов для добычи песчано-гравийной смеси. На основании указанных документов ООО «СигмаТЭК» произвело сплошную вырубку леса объёмом 1382 куб.м. и добычу песчано-гравийной смеси, чем причинило ущерб окружающей среде на сумму более 52 млн. рублей, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Незаконная деятельность ООО «СигмаТЭК» прекращена на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда Бурятии.
Действия экс-руководителя РАЛХ в Бурятии нанесли ущерб на 52 млн
Власть, Фото:
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