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Действия экс-руководителя РАЛХ в Бурятии нанесли ущерб на 52 млн

Действия экс-руководителя РАЛХ в Бурятии нанесли ущерб на 52 млн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности приговора по делу экс-руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня суд вынес приговор бывшему руководителю республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии Алексею Щепину, который сейчас занимает пост министра природных ресурсов Карелии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Щепин получил четыре года лишения свободы условно, однако сразу же был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

Уголовное дело Щепина связана с передачей коммерческой фирме лесного участка площадью 20 га в Кабанском районе Бурятии. Сегодня в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре раскрыли подробности дела.

- Установлено, что в марте 2010 года под руководством Щепина республиканское агентство лесного хозяйства передало на 49 лет в аренду коммерческой организации ООО «СигмаТЭК» лесной участок площадью 20 га для добычи общераспространенных полезных ископаемых в защитных лесах, расположенных в водоохранных зонах Бабушкинского лесничества в Кабанском районе, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Участок находится в границах Центральной экологической зоны и водоохранной зоны озера Байкал. Здесь запрещено проведение сплошных рубок леса, а также добыча общераспространённых полезных ископаемых.

- Однако Щепин нарушил законодательный запрет и издал приказ с якобы положительным заключением экспертной комиссии РАЛХ, который позволял сплошную вырубку особо защитных лесов для добычи песчано-гравийной смеси. На основании указанных документов ООО «СигмаТЭК» произвело сплошную вырубку леса объёмом 1382 куб.м. и добычу песчано-гравийной смеси, чем причинило ущерб окружающей среде на сумму более 52 млн. рублей, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Незаконная деятельность ООО «СигмаТЭК» прекращена на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда Бурятии.

превышение должностных полномочий агентство лесного хозяйства

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