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В Бурятии увольняется руководитель агентства лесного хозяйства

В Бурятии увольняется руководитель агентства лесного хозяйства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Указ об увольнении подписал глава Бурятии

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Александр Мартынов покидает этот пост. Соответствующий указ 27 января подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Расторгнуть с Мартыновым Александром Викторовичем служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Республики Бурятия по собственной инициативе 6 февраля 2022 года в связи с выходом на пенсию с предоставлением социальных гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в документе.

Мартынов провёл на посту руководителя РАЛХ пять последних лет. Он был назначен в феврале 2017-го; это назначение стало последним кадровым решением прежнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына.

До этого Александр Мартынов уже трудился на посту руководителя агентства лесного хозяйства - он занимал этот пост до 2010 года. Тогда отставка Мартынова произошла на фоне резкого падения объёмов лесозаготовок и провала программы «300 бесплатных кубов леса», на которую власти возлагали большие надежды.

Весной 2016 года Александр Мартынов был назначен на должность замминистра природных ресурсов Бурятии - председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия.

Ну а затем он вернулся в республиканское агентство лесного хозяйства.

Летом 2019 года на Мартынова возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, в декабре 2018 года Александр Мартынов передал горнодобывающей компании в аренду лесной участок площадью почти 48 га для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче. Этот участок находится в Северо-Байкальском районе в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев. Затем Мартынов утвердил положительное заключение госэкспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. Проект содержал сплошную рубку лесных насаждений на площади 31,5 га. После незаконного утверждения проекта работники компании приступили к освоению участка и вырубили на нём почти треть лесных насаждений, сообщали тогда в Следственном управлении.

увольнение агентство лесного хозяйства

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