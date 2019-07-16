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В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства

В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По версии следствия, ущерб от действий руководителя агентства лесного хозяйства превысил 11 миллионов рублей

Сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства прошли обыски. Как стало известно вечером, обыски были связаны с возбуждением уголовного дела на руководителя агентства Александра Мартынова. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в декабре 2018 года Мартынов передал горнодобывающей компании в аренду лесной участок площадью почти 48 га для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче. Этот участок находится в Северо-Байкальском районе в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев.

- В конце февраля 2019 года Мартынов утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. Указанный проект содержал сплошную рубку лесных насаждений на площади 31,5 га, то есть всей площади участка, покрытой лесом, с объёмом вырубки более 5 тыс. куб.м. древесины. После незаконного утверждения чиновником проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нём почти треть лесных насаждений, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.

Ущерб, причинённый лесному фонду России, превысил 11,5 млн. рублей.

Кроме того, уникальной экосистеме озера Байкал после сплошных рубок и уничтожения растительности причинён невосполнимый вред.



Данное преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии при участии Главного управления экономической безопасности МВД России. Уголовное дело возбуждено на основании предоставленных ими материалов.

Сам Александр Мартынов после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован.

После выписки будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщал «Байкал-Daily», Мартынов возглавил агентство лесного хозяйства зимой 2017 года. До этого он успел поработать в должности замминистра природных ресурсов Бурятии. А ещё ранее, до 2010 года, уже возглавлял агентство лесного хозяйства.



уголовное дело превышение должностных полномочий агентство лесного хозяйства
 
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