В Бурятии приговор Баиру Жамбалову оставили без изменений









Напомним основные моменты скандального дела.



Прибайкальский районный суд



Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Студентка от полученных повреждений скончалась.



Спустя несколько часов после происшествия в полицию



Весной 2020 года Баир Жамбалов был



Сам политик свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде.



Ранее Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключен из партии. Помимо этого, он





Однако решение райсуда оставили в апелляционной инстанции без изменений.Напомним основные моменты скандального дела.Прибайкальский районный суд огласил приговор 26 мая. Жамбалову было назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Студентка от полученных повреждений скончалась.Спустя несколько часов после происшествия в полицию пришел улан-удэнский бизнесмен, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов поменялись автомобилями. Сам он всё это время придерживался той же версии.Весной 2020 года Баир Жамбалов был задержан , и обвинение в смертельном наезде было предъявлено уже ему. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.Сам политик свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде.Ранее Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключен из партии. Помимо этого, он лишён высокого поста заместителя председателя Народного Хурала. Сейчас он является рядовым депутатом, а после вступления решения в силу должен будет сдать свой мандат.

Сегодня, 21 сентября, в Верховном суде рассматривали апелляционные жалобы по громкому делу депутата Хурала Баира Жамбалова. Как сообщил источник «Байкал-Daily», Верховный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.Решение по делу оспаривали все стороны – и сам Баир Жамбалов, и потерпевший в лице погибшей девушки, и гособвинение.Сегодня прокурор просил заменить Жамбалову наказание с лишения свободы в колонии-поселении на колонию общего режима.