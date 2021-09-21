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В Бурятии приговор Баиру Жамбалову оставили без изменений

В Бурятии приговор Баиру Жамбалову оставили без изменений
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Апелляции по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала рассмотрел Верховный суд Бурятии

Сегодня, 21 сентября, в Верховном суде рассматривали апелляционные жалобы по громкому делу депутата Хурала Баира Жамбалова. Как сообщил источник «Байкал-Daily», Верховный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Решение по делу оспаривали все стороны – и сам Баир Жамбалов, и потерпевший в лице погибшей девушки, и гособвинение.

Сегодня прокурор просил заменить Жамбалову наказание с лишения свободы в колонии-поселении на колонию общего режима. 

Однако решение райсуда оставили в апелляционной инстанции без изменений.

Напомним основные моменты скандального дела.

Прибайкальский районный суд огласил приговор 26 мая. Жамбалову было назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.

Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Студентка от полученных повреждений скончалась.

Спустя несколько часов после происшествия в полицию пришел улан-удэнский бизнесмен, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов поменялись автомобилями. Сам он всё это время придерживался той же версии.

Весной 2020 года Баир Жамбалов был задержан, и обвинение в смертельном наезде было предъявлено уже ему. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Сам политик свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде.

Ранее Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключен из партии. Помимо этого, он лишён высокого поста заместителя председателя Народного Хурала. Сейчас он является рядовым депутатом, а после вступления решения в силу должен будет сдать свой мандат.


ДТП Верховный суд Бурятии

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