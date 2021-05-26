Баира Жамбалова приговорили к шести годам колонии-поселения

Прибайкальский районный суд вынес решение по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала, депутата Баира Жамбалова. Он признан виновным в совершении смертельного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и приговорён к реальному сроку. Баиру Жамбалову назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.
Отметим, гособвинение запрашивало для Жамбалова 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Баир Жамбалов не признал свою вину ни в ходе предварительного следствия, ни на суде.
Смертельная авария у села Батурино
Смертельное ДТП произошло вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. С места водитель скрылся. Сбитая студентка от полученных повреждений скончалась.
Спустя несколько часов после происшествия в местный отдел полиции явился улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян, который утверждал, что в момент аварии за рулём машины был он. «Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, Пилосян был трезв», - отмечали в январе прошлого года в СУ СК РФ по Бурятии.
После аварии Пилосян передал семье погибшей 500 тысяч рублей и обещал помогать в дальнейшем.
В телеграм-каналах и СМИ сразу же появилась информация, что автомобиль, на котором был совершён наезд, принадлежит тогдашнему лидеру единороссов Бурятии, Баиру Жамбалову, который тогда занимал пост вице-спикера Народного Хурала. Внедорожник официально зарегистрирован на родственника Жамбалова.
В посте, опубликованном 12 января, Жамбалов объяснил, что за рулём авто был его друг Галуст, потому что в тот роковой день они поменялись машинами. «Это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она», - написал Баир Жамбалов (орфография сохранена). По делу он тогда проходил свидетелем.
После аварии события развивались довольно стремительно. Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову временно сложить свои полномочия лидера бурятских единороссов. Рекомендация была дана для того, чтобы, по словам пресс-секретаря главы Алексея Фишева, «исключить любые подозрения со стороны родителей погибшей девушки вероятности использования служебного положения». Баир Жамбалов покинул пост секретаря бурятского реготделения «Единой России» на время расследования ДТП. Вскоре его вовсе исключили из партии.
Кропотливая работа следователей
В апреле 2020 года Баир Жамбалов был задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
- Автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado», на котором совершён наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим, следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду, - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Жамбалова отправили под домашний арест.
фото - СУ СКР по Бурятии
Лишён поста
Любопытно, что параллельно начала развиваться другая история. Дело в том, что в мае Жамбалов был лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии. Тайное голосование состоялось на сессии парламента республики.
Однако бывший вице-спикер подал в суд на Народный Хурал. Иск был связан с восстановлением в прежней должности вице-спикера парламента, который впоследствии он всё-таки проиграл. Но Жамбалов не сдавался – подал апелляцию в Верховный суд Бурятии. Впрочем, ему не удалось обжаловать решение Советского районного суда.
Так и не признал вину
В конце прошлого года экс-заместителя председателя Народного Хурала отпустили из-под домашнего ареста. Отец погибшей девушки оспаривал решение об освобождении Жамбалова из-под домашнего ареста в Верховном суде. Жалоба была оставлена без удовлетворения.
Немного позже дело Жамбалова ушло в суд. Политик так и не признал свою вину. В апреле 2021 года во время дачи показаний Жамбалов вновь заявил, что за рулём автомобиля, насмерть сбившего студентку, был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян. Сам предприниматель также утверждал в суде, что он – виновник ДТП. Прокурор запросил для Жамбалова наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Всё это время – почти 1,5 года - жители республики, СМИ возмущались, заявляя, что не верят в непричастность бурятского политика в аварии: выходили материалы как региональных, так и федеральных СМИ, устраивался пикет в центре Улан-Удэ, в соцсети появилась группа против Жамбалова.