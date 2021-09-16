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«Целая студия развёрнута»: Глава Бурятии показал, как работает из дома

«Целая студия развёрнута»: Глава Бурятии показал, как работает из дома
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Алексей Цыденов пошутил, что работает в клетке

Лечащийся от коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов показал своё рабочее место, которое он обустроил дома. Видео из своего «домашнего» офиса он шутливо назвал «работой в клетке».

Алексей Цыденов пояснил, что развернул дома целую студию.

- Добрый день, уважаемые земляки. Вот моё рабочее место, или как его назвать-то. Место, где я то ли болею, то ли работаю – не могу понять. Целая студия развёрнута, постоянно видеоконференцсвязь. Самочувствие как было нормальное, так и есть. К сожалению, единственное - тест положительный. Но сегодня сдал очередной тест, надеюсь, меня из этой клетки выпустят. В общем, важнейшее мероприятие – выборы, и я тут изолированный. Ну, ладно, будем надеяться, всё будет хорошо. Работаем, - поведал он на видео в социальной сети.


Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов рассказал о том, что заболел коронавирусом, 8 сентября.

Глава республики постоянно сдаёт тесты на коронавирус, последний анализ он проходил 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тот анализ был отрицательным. Следовательно, сделал вывод Алексей Цыденов, он где-то заразился после приезда из Владивостока за эти прошедшие шесть дней.

Глава Бурятии находится на домашней изоляции. Недавно он уже показывал, как работает в домашней обстановке.
глава Бурятии Алексей Цыденов

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