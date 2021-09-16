«Целая студия развёрнута»: Глава Бурятии показал, как работает из дома

- Добрый день, уважаемые земляки. Вот моё рабочее место, или как его назвать-то. Место, где я то ли болею, то ли работаю – не могу понять. Целая студия развёрнута, постоянно видеоконференцсвязь. Самочувствие как было нормальное, так и есть. К сожалению, единственное - тест положительный. Но сегодня сдал очередной тест, надеюсь, меня из этой клетки выпустят. В общем, важнейшее мероприятие – выборы, и я тут изолированный. Ну, ладно, будем надеяться, всё будет хорошо. Работаем, - поведал он на видео в социальной сети.







<br />