«Целая студия развёрнута»: Глава Бурятии показал, как работает из дома

Лечащийся от коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов показал своё рабочее место, которое он обустроил дома. Видео из своего «домашнего» офиса он шутливо назвал «работой в клетке».
Алексей Цыденов пояснил, что развернул дома целую студию.
- Добрый день, уважаемые земляки. Вот моё рабочее место, или как его назвать-то. Место, где я то ли болею, то ли работаю – не могу понять. Целая студия развёрнута, постоянно видеоконференцсвязь. Самочувствие как было нормальное, так и есть. К сожалению, единственное - тест положительный. Но сегодня сдал очередной тест, надеюсь, меня из этой клетки выпустят. В общем, важнейшее мероприятие – выборы, и я тут изолированный. Ну, ладно, будем надеяться, всё будет хорошо. Работаем, - поведал он на видео в социальной сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов рассказал о том, что заболел коронавирусом, 8 сентября.
Глава республики постоянно сдаёт тесты на коронавирус, последний анализ он проходил 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тот анализ был отрицательным. Следовательно, сделал вывод Алексей Цыденов, он где-то заразился после приезда из Владивостока за эти прошедшие шесть дней.
Глава Бурятии находится на домашней изоляции. Недавно он уже показывал, как работает в домашней обстановке.