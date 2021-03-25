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Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ

Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ
Власть, 
МВД по Бурятии прокомментировало ситуацию с утренними обысками

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Telegram-каналы («Степной дозор» и «БурКОПсоюз») сообщили об обысках, которые прошли по адресам проживания министра образования Бурятии Баира Жалсанова и одного из его заместителей.

Во второй половине дня в МВД по Бурятии дали официальный комментарий. Выяснилось, что обыски состоялись в министерстве образования и науки Бурятии, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Связано произошедшее с уголовным делом по статье «Мошенничество», возбуждённом на руководителя юридического лица.

- В результате противоправной деятельности похищены денежные средства в особо крупном размере, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования. Установлено, что при совершении преступления виновные лица предоставили в министерство образования Бурятии документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Для установления обстоятельств преступления сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в том числе, обыски в министерстве образования и городском комитете по образованию.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение всех необходимых оперативно-следственных мероприятий, - отметили в МВД по Бурятии.
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