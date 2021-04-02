Министр образования Бурятии попросился в отставку

Министр Баир Жалсанов подал прошение об отставке после недавних обысков в минобразе
Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов написал на имя главы республики прошение об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
На прошлой неделе по месту жительства Баира Жалсанова, его заместителя, а также в минобразе и комитете по образованию администрации Улан-Удэ прошли обыски. Как сообщал «Байкал-Daily», обыски провели в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество», на руководителя частного детского сада. Дело связано с хищением крупной суммы, которая была выделена из бюджета в качестве субсидии детсаду.
В своём заявлении по поводу отставки Баир Жалсанов выразил уверенность в «объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием». Он заверил, что сам работал «честно и добросовестно».
Поскольку на сегодня официальной информации от МВД нет, глава Бурятии Алексей Цыденов наложил резолюцию на прошение министра: «оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации».
Алексей Цыденов поручил зампреду правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому контролировать работу во взаимодействии с правоохранительными органами.
Справка:
Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Закончил Бурятский государственный университет по специальности «Филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы
Работал учителем родного языка и литературы Судунтуйской общеобразовательной школы, редактором отдела художественного вещания на бурятском языке ФГУП «Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ведущим специалистом отдела общего образования министерства образования и науки Бурятии.
С 2005 по 2014 годы был директором республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.
В 2014 году назначен заместителем министра – председателем комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.
В сентябре 2016 года назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки.
В октябре 2017 года назначен министром образования и науки Бурятии.
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