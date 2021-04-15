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Глава Курумканского района Бурятии покидает пост

Глава Курумканского района Бурятии покидает пост
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Владислав Сультимов решил перейти на другую работу

Глава Курумканского района Бурятии Владислав Сультимов сообщил о сложении своих полномочий. В среду, 14 апреля, он рассказал о своём решении главе Бурятии Алексею Цыденову.

- В связи с моим желанием перейти на другое место работы и, учитывая, что нужны обновления, прошу вашего одобрения внести предложение в районный совет депутатов о сложении моих полномочий как главы муниципального образования «Курумканский район». Хочу поблагодарить вас, смею заверить, что в будущем, работая в других сферах деятельности, я готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего района, - сообщил Владислав Сультимов.

Алексей Цыденов поблагодарил главу Курумканского района за совместную работу.

- Я бы хотел отметить, что тот период, когда мы с вами вместе работали, был непростой, и надо отдать должное той работе, которую вы проводили в районе, вашей настойчивости. Как яркий пример – начало строительства школы. Это пример того, что капля камень точит, и такой сложный дорогостоящий вопрос решается и двигается. И по другим направлениям есть результаты. Поэтому я хочу вас поблагодарить за совместную работу, - сказал Алексей Цыденов.

Владислав Сультимов возглавил Курумканский район ещё в 2014 году. До этого он возглавлял сельское поселение «Дырен эвенкийское».
главы районов увольнение
 
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