Маргарита Магомедова отчиталась о доходах за прошлый год
Первой опубликованной декларацией о доходах за 2020 года среди членов правительства Бурятии стала декларация министра имущественных и земельных отношений Маргариты Магомедовой. Если за 2019-й год она показала доход в 2,7 млн рублей, то в 2020-м сумма стала выросла чем в два раза.
Доход Магомедовой за прошлый год – 6 219 280 рублей.
Такой резкий рост объясняется продажей квартиры. Свою недвижимость супруги Магомедовы продали за 3 миллиона 250 тысяч рублей.
Доход по основному месту работы главы минимущества за год составил 2 497 637 рублей. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 235 364 рублей; пенсия – 222 469 рублей; пособие по временной нетрудоспособности – 13 808 тысяч; доход от продажи квартиры – 3 250 000.
Супруг министра задекларировал годовой доход в 8 205 837 рублей.
Муж Маргариты Антоновны ездит на Toyota Land Cruiser 200, она сама на – Toyota Rav 4. Также за министром числится гараж в 23 кв.метра.
В собственности у супругов просторная квартира площадью почти 184 кв.метра.
Справка:
Маргарита Магомедова родилась в Казахстане, в городе Талды–Курган. После окончания Томского государственного университета в 1984 году приехала по распределению в Бурятию.
Работала юристом в управлении сельского хозяйства в Кижингинском, Прибайкальском районах, в агропромышленном объединении в Джидинском районе, и юристом Кабанской районной администрации.
В 1995 году поступила на работу в администрацию президента и правительства Бурятии главным специалистом правового управления. В 1999 году возглавила управление.
С 2000 по 2007 год была полномочным представителем президента Бурятии в Народном Хурале. Позже возглавила государственно-правовой комитет администрации президента.
Трудится министром имущественных и земельных отношений Бурятии с сентября 2009 года.
Глава минимущества Бурятии повысила доход, продав квартиру
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