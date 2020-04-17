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Доходы двух бурятских министров неожиданно снизились

Доходы двух бурятских министров неожиданно снизились
Власть, 
Министры Бурятии начали обнародовать свои доходы за 2019 год

Минстрой

Так, задекларированный доход министра строительства республики Николая Рузавина составил 2,8 млн. рублей (2 899 433,25). В сравнении 2018 годом доход вырос на 300 тысяч (2,5 млн. рублей в 2018 году).

Он по-прежнему является владельцем двух земельных участков, квартиры, гаражного бокса и автомобиля «Тойота Ленд Крузер». В пользовании у него гаражный бокс, земельный участок, дом и строение.

Доход супруги министра составил 123 тысячи рублей (123 048,59). Её доходы выросли на 17 тысяч. У неё в собственности находятся гаражный бокс и земельный участок, в пользовании – земельный участок, дом, квартира, строение.

Минсоцзащиты

Министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова за 2019 год задекларировала 3,1 млн. рублей (3 162 786,62). В сравнении с позапрошлым годом, доходы выросли на 300 тысяч рублей (2,8 млн. руб. в 2018 г.). В собственности у неё квартира площадью 78,5 квадратных метров.

Доходы её супруга тоже несколько выросли и составили 1,3 млн. рублей (1 376 761,95), в 2018 году он заработал 803 тысячи рублей. Деньги он получил на работе и от продажи легкового автомобиля.

В собственности у него два автомобиля «Тойота Камри», «Тойота Хайлендер» и прицеп к легковому автомобилю. Также в собственности у него доля земельного участка, часть жилого дома, индивидуальный земельный участок и гараж.

Минобрнауки

Доход министра образования республики Баира Жалсанова вырос на 400 тысяч и составил 3,1 млн. рублей (3 108 633,20). В собственности у него по-прежнему две квартиры, а вот земельного участка и автомобиля «Тойота Ипмус» у него не стало.

Супруга министра заработала 524 тысячи рублей. Её доход подрос на 105 тысяч. В её собственности находятся земельный участок и автомобиль «Лексус LX 570». Одна из квартир главы семейства находится в её пользовании и их сына.

Минспорта

Доход министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова составил 2,4 млн. рублей (2 479 364,83). В собственности квартира, земельный участок и автомобиль «Тойота Камри». В пользовании ещё одна квартира. В сравнении с 2018 годом его доход уменьшился на 100 тысяч.

Доходы его супруги заметно увеличились. В 2018 году она заработала всего 14 тысяч рублей, а в 2019 - больше 373 тысяч рублей. В собственности у неё по-прежнему ничего не числится, а в пользовании две квартиры. На иждивении находятся двое детей.

Минимущества

Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова задекларировала 2,7 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 2,4; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 47, 2 тысячи, пенсия – почти 220 тысяч. (219 796,02). Её доход уменьшился на 100 тысяч.

В собственности общая совместная с супругом квартира, площадью 125,3 квадратных метра, доля в другой квартире, гараж и автомобиль «Тойота Рав-4».

У супруга доход значительно больше и составил 6,9 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 2,7 млн. рублей; доход от вкладов в банк – 394 728,04; доход по предыдущему месту работы – 1,5 млн. рублей; доход, полученный от продажи жилого дома с участком – 2,3 млн.

В его собственности совместная с министром квартира, доля в другой квартире. В пользовании находится ещё одна квартира, площадью 54,6 кв. метров, а также автомобиль «Тойота Ленд Крузер-200».

Ездят супруги, судя по всему, на прежних автомобилях.

Минпром

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков трудится на своём посту относительно недавно – с августа 2019 года. За прошлый год его доход составил 4,2 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 1 145 490,48; доход по предыдущему месту работы – 3 104 673,16; доход от вкладов в банках – 1 217,07.

В собственности у него жилая квартира, площадью 87,7 квадратных метров, небольшое нежилое помещение и два машиноместа. Также он владеет двумя автомобилями: «Джип Гранд Чероки» и «Инфинити FX 45 Премиум». В пользовании квартира, площадью 34 квадратных метра.

У жены министра нет дохода. В пользовании у неё и их ребёнка находится квартира, площадью 87,7 квадратных метров. Также супруга имеет в собственности два автомобиля: «Инфинити FX 50», «БМВ X6М».

Как сообщал «Байкал-Daily», в сравнении с прошлым годом, доходы главы Бурятии Алексея Цыденова незначительно выросли. Также раскрыли свои доходы зампреды правительства Бурятии: лидером оказался курирующий экономический блок Алексей Мишенин. 
декларация доходов правительство Бурятии
 
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