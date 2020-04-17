Доходы двух бурятских министров неожиданно снизились

Минстрой
Так, задекларированный доход министра строительства республики Николая Рузавина составил 2,8 млн. рублей (2 899 433,25). В сравнении 2018 годом доход вырос на 300 тысяч (2,5 млн. рублей в 2018 году).
Он по-прежнему является владельцем двух земельных участков, квартиры, гаражного бокса и автомобиля «Тойота Ленд Крузер». В пользовании у него гаражный бокс, земельный участок, дом и строение.
Доход супруги министра составил 123 тысячи рублей (123 048,59). Её доходы выросли на 17 тысяч. У неё в собственности находятся гаражный бокс и земельный участок, в пользовании – земельный участок, дом, квартира, строение.
Минсоцзащиты
Министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова за 2019 год задекларировала 3,1 млн. рублей (3 162 786,62). В сравнении с позапрошлым годом, доходы выросли на 300 тысяч рублей (2,8 млн. руб. в 2018 г.). В собственности у неё квартира площадью 78,5 квадратных метров.
Доходы её супруга тоже несколько выросли и составили 1,3 млн. рублей (1 376 761,95), в 2018 году он заработал 803 тысячи рублей. Деньги он получил на работе и от продажи легкового автомобиля.
В собственности у него два автомобиля «Тойота Камри», «Тойота Хайлендер» и прицеп к легковому автомобилю. Также в собственности у него доля земельного участка, часть жилого дома, индивидуальный земельный участок и гараж.
Минобрнауки
Доход министра образования республики Баира Жалсанова вырос на 400 тысяч и составил 3,1 млн. рублей (3 108 633,20). В собственности у него по-прежнему две квартиры, а вот земельного участка и автомобиля «Тойота Ипмус» у него не стало.
Супруга министра заработала 524 тысячи рублей. Её доход подрос на 105 тысяч. В её собственности находятся земельный участок и автомобиль «Лексус LX 570». Одна из квартир главы семейства находится в её пользовании и их сына.
Минспорта
Доход министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова составил 2,4 млн. рублей (2 479 364,83). В собственности квартира, земельный участок и автомобиль «Тойота Камри». В пользовании ещё одна квартира. В сравнении с 2018 годом его доход уменьшился на 100 тысяч.
Доходы его супруги заметно увеличились. В 2018 году она заработала всего 14 тысяч рублей, а в 2019 - больше 373 тысяч рублей. В собственности у неё по-прежнему ничего не числится, а в пользовании две квартиры. На иждивении находятся двое детей.
Минимущества
Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова задекларировала 2,7 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 2,4; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 47, 2 тысячи, пенсия – почти 220 тысяч. (219 796,02). Её доход уменьшился на 100 тысяч.
В собственности общая совместная с супругом квартира, площадью 125,3 квадратных метра, доля в другой квартире, гараж и автомобиль «Тойота Рав-4».
У супруга доход значительно больше и составил 6,9 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 2,7 млн. рублей; доход от вкладов в банк – 394 728,04; доход по предыдущему месту работы – 1,5 млн. рублей; доход, полученный от продажи жилого дома с участком – 2,3 млн.
В его собственности совместная с министром квартира, доля в другой квартире. В пользовании находится ещё одна квартира, площадью 54,6 кв. метров, а также автомобиль «Тойота Ленд Крузер-200».
Ездят супруги, судя по всему, на прежних автомобилях.
Минпром
Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков трудится на своём посту относительно недавно – с августа 2019 года. За прошлый год его доход составил 4,2 млн. рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 1 145 490,48; доход по предыдущему месту работы – 3 104 673,16; доход от вкладов в банках – 1 217,07.
В собственности у него жилая квартира, площадью 87,7 квадратных метров, небольшое нежилое помещение и два машиноместа. Также он владеет двумя автомобилями: «Джип Гранд Чероки» и «Инфинити FX 45 Премиум». В пользовании квартира, площадью 34 квадратных метра.
У жены министра нет дохода. В пользовании у неё и их ребёнка находится квартира, площадью 87,7 квадратных метров. Также супруга имеет в собственности два автомобиля: «Инфинити FX 50», «БМВ X6М».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сравнении с прошлым годом, доходы главы Бурятии Алексея Цыденова незначительно выросли. Также раскрыли свои доходы зампреды правительства Бурятии: лидером оказался курирующий экономический блок Алексей Мишенин.