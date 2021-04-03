Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО

«ФедералПресс» представил топ-5 самых популярных постов губернаторов ДФО. Глава Бурятии Алексей Цыденов оказался на третьем месте.
В своём Instagram-аккаунте поделился с жителями региона радостной новостью. Республика получит 14 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений. Речь идёт о 21 объекте, который полностью очистят стоки, попадающие в Байкал.
- До 2024 года мы должны построить (реконструировать) очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, в итоге попадающих в Байкал. Просто без слов! Наша задача теперь не подвести президента - отработать всё с правительством России и сделать все очистные в срок и качественно! - написал Алексей Цыденов.
Этим постом он собрал 3246 лайков, таким образом заняв третье место в рейтинге InstaGuber.
На первом оказался губернатор Якутии Айсен Николаев – 16 377 лайков; за ним Александр Осипов из Забайкалья – 5 310 лайков. После главы Бурятии рейтинге разместился глава Камчатки Владимир Солодов – 3 133 лайка; последним в необычном рейтинге оказался губернатор Приморья Олег Кожемяко – 3 029.