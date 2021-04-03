Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО

На первом оказался губернатор Якутии Айсен Николаев – 16 377 лайков; за ним Александр Осипов из Забайкалья – 5 310 лайков. После главы Бурятии рейтинге разместился глава Камчатки Владимир Солодов – 3 133 лайка; последним в необычном рейтинге оказался губернатор Приморья Олег Кожемяко – 3 029.

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