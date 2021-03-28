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Бурятия получит 14 миллиардов рублей на очистные

Бурятия получит 14 миллиардов рублей на очистные
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Просто без слов», - прокомментировал глава Бурятии

Бурятия получит 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 21 очистных сооружений. Поручение о выделении средств правительству России отдал президент Владимир Путин, о чём сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.

- До 2024 года мы должны построить (реконструировать) очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, в итоге попадающих в Байкал, - пояснил глава Бурятии.

В том числе будут построены или приведены в порядок очистные в Улан-Удэ, Северобайкальске, Выдрино,
Янчукане, Гусином Озере, Ангое, Кичере, Усть-Баргузине, Баргузине, Наушках, Селенгинске, Танхое, Тапхаре, Истоке, Иволгинске, Сухой, Бичуре, Татаурово, Таловке, Новом Уояне и Каменске.

- Просто без слов! – прокомментировал Алексей Цыденов. – Наша задача теперь не подвести президента - отработать всё с правительством России и сделать все очистные в срок и качественно! Сохраним уникальную чистоту Байкала!

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно стало известно, что именно из-за устаревших очистных почернел, а также завонял фекалиями Байкал в районе посёлка Переёмная Кабанского района.



бюджет очистные сооружения
 
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