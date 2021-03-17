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Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора

Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора
Власть, 
Александра Бастрыкин поручил тщательно расследовать громкое дело

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложил о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых после произошедшего после инцидента в Алтачейском заказнике в Бурятии. Доклад представил руководитель следственного управления по Бурятии. Совещание состоялось по видеоконференц-связи.

Главе СК представили доклады о расследовании ряда резонансных уголовных дел, среди которых - о происшествии в Алтачейском заказнике.

- Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел ещё раз обратил внимание своих подчинённых на необходимость провести объективное, тщательное и всестороннее расследование, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл ночью 4 октября 2020 года в Алтачейском заказнике. По данным следствия, компания мужчин на автомобиле «УАЗ-469» приехала в заказник из Улан-Удэ. Браконьеры ослепили двух косуль ярким светом, а после застрелили. На обратном пути мужчин задержали государственные инспекторы Байкальского природного заповедника. В заповеднике рассказывали, что браконьеры ослепили инспектора Сергея Красикова дальним светом фар и сбили его автомобилем, нанеся травмы.

В ходе предварительного следствия браконьеры подали жалобу на госинспектора, задержавшего их. Они обвинили его в том, что он стрелял в них и бил прикладом ружья. В результате на Сергея Красикова, который сам пострадал от наезда автомобиля браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Произошедшее шокировало сотрудников Байкальского заповедника, слова поддержки Сергею Красикову выражали многие жители Бурятии в соцсетях.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с данным делом. Аппарат полпредства ДФО возьмёт происшествие на контроль.

Вступился за Сергея Красикова Гринпис. В защиту государственного инспектора создали петицию на change.org, на данный момент её подписали более 82 тысяч человек.

Недавно стало известно, что уголовное дело Бурятии передают в центральный аппарат СК.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что инспектор выполнял свою работу, в первую очередь. Однако отметил, что в деталях произошедшего разберётся следствие.



следственный комитет заповедник
 
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