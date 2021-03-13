Дело о сбитом госинспекторе в Бурятии передадут в центральный аппарат СК

Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего
Председатель Следственного комитета России обратил внимание на расследование уголовного дела, связанного с инцидентом в Алтачейском заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
- Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ), - напомнили в Следственном комитете.
Здесь добавили, что с учётом того, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и имеются основания полагать, что эти показания являются предвзятыми, Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования.
- Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам, - отметили в пресс-службе СКР.
Всё произошло ночью 4 октября 2020 года в Алтачейском заказнике. По данным следствия, компания мужчин на автомобиле «УАЗ-469» приехала в заказник из Улан-Удэ. Браконьеры ослепили двух косуль ярким светом, а после застрелили. На обратном пути мужчин задержали государственные инспекторы Байкальского природного заповедника. В заповеднике рассказывали, что браконьеры ослепили инспектора Сергея Красикова дальним светом фар и сбили его автомобилем, нанеся травмы.
В ходе предварительного следствия браконьеры подали жалобу на госинспектора, задержавшего их. Они обвинили его в том, что он стрелял в них и бил прикладом ружья. В результате на Сергея Красикова, который сам пострадал от наезда автомобиля браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Произошедшее шокировало сотрудников Байкальского заповедника и жителей Бурятии, которые встают на его сторону.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с данным делом. Аппарат полпредства ДФО возьмёт происшествие на контроль.
Вступился за Сергея Красикова Гринпис.
Также коллектив заповедника обратился с письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сотрудники просят разобраться с возбуждением уголовного дела на госинспектора Сергея Красикова, задержавшего браконьеров.
В защиту государственного инспектора создали петицию на change.org.
Дело о сбитом госинспекторе в Бурятии передадут в центральный аппарат СК
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