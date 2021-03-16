Алексею Цыденову в день рождения подарили фигуру дракона

Главе Бурятии Алексею Цыденову, который сегодня отмечает 45-летие, подарили букет цветов и сувенир – фигуру дракона. Подарок преподнесли на пресс-конференции главы журналисты телеканала АТВ.
- Разрешите от лица сотрудников телекомпании АТВ и радио МСМ поздравить вас с юбилеем. Вы родились в год Дракона, поэтому подготовили для вас соответствующий подарок. В этом году у нас год Быка. Как мы все знаем, Дракон и Бык - они оба целеустремлённые и упёртые, но Дракон он более эмоциональный, а Бык более приземлённый. Хотим вам пожелать, чтобы в этом году вы маленькими шажками как Бык достигали больших целей как Дракон. Желаем вам дальнейших успехов в работе, семейного благополучия, - пожелали они.
«Хорошее начало», - отметил Алексей Цыденов, принимая презент.
Позже на пресс-конференции его спросили, как он планирует отметить день рождения. «На работе. Надеюсь, сегодня пораньше уйти. У меня день рождения всегда такой домашний праздник, семейный», - сказал глава республики.
Также Алексей Цыденов после мероприятия разрезал праздничный тор и пообщался с журналистами. Представители СМИ спели на бурятском языке в честь его дня рождения.