Сегодня Алексей Цыденов отмечает 45-й день рождения
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отмечает день рождения, ему исполнилось 45 лет. Жители республики начали поздравлять его в социальных сетях: «Алексей Самбуевич, с 45-летием вас, с юбилеем, с днём рождения», «С днем рождения Вас. Желаю вам крепкого здоровья счастья и всего самого хорошего», «С днем рождения, Алексей Самбуевич».
Сегодня глава Бурятии проведёт пресс-конференцию. На встрече с журналистам он подведёт экономические итоги 2020 года, расскажет о поддержке бизнеса и праймериз.
В 2019 году Алексей Цыденов в свой день рождения находился на фестивале скорости «Байкальская миля».
В 2018 году у главы республики состоялась встреча с блогерами, на которой ему подарили чёрный торт. Мероприятие прошло в тёплой атмосфере. Руководитель региона шутил, делал селфи с медийными персонами и т.д. Блогеры, в свою очередь, рассказали главе Бурятии о «премудростях» социальных сетей и о секретах популярности.
Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальский Читинской области (ныне Забайкальский край). Он был назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 года. Перед этим трудился замминистра транспорта России. В том же 2017-м, в сентябре, уверенно выиграл выборы главы, набрав 87% голосов избирателей.
Алексей Цыденов заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. Выборы состоятся в 2022 году.
Глава Бурятии в день рождения проведёт пресс-конференцию
Власть, Фото:
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