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Глава Бурятии: «Шансы на мост через Селенгу есть»

Глава Бурятии: «Шансы на мост через Селенгу есть»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов прокомментировал планируемое строительство нового моста через Селенгу

На сегодняшней пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал планы по строительству нового моста через реку Селенгу в районе Поселья.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце зимы стало известно, что вопрос этого моста сдвинулся с мёртвой точки. Началась разработка технико-экономического обоснования проекта. Глава подтвердил, что после того, как эта документация будет разработана, власти подадут заявку на финансирование.

- Предварительно поговорили, шансы есть. Я сейчас не готов сто процентов подтвердить, но то, что мы приступили к технико-экономическому обоснованию, это тоже не на пустом месте, то есть тоже определённые работы, - прокомментировал Алексей Цыденов.

Он пообещал, что разработанную документацию по мосту через Селенгу «не положат на полку и забудут».

При этом глава не смог назвать даже примерную стоимость строительных работ. Сложность заключается, в том числе с расселением людей в районе Поселья. Поскольку территории, где планируется строить подходу к мосту, уже застроены домами. Кроме того, здесь много технических нюансов.

- Где выходим на остров, там водозабор, который надо будет обходить. То есть, это не только мост, цена будет достаточно высокая, - отметил Алексей Цыденов.

При этом глава республики высказал мнение, что этот мост будет значительно дороже третьего моста через Уду, строительство которого уже началось и который обойдётся в 7,5 млрд рублей.

Кроме этого, на Селенге требуется строительство защитной дамбы. Работы оцениваются на сумму около 6,5 млрд. рублей.

- В следующем году, по-хорошему, нас должно начаться строительство защитной дамбы, - прокомментировал глава Бурятии.

Жители Левобережной части Улан-Удэ давно просят новый Селенгинский мост. Этот район активно заселяется, но в «часы пик» люди вынуждены стоят в пробках, выезжая через единственный мост через Селенгу.
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