В Улан-Удэ вопрос моста через Селенгу сдвинулся с мёртвой точки

В правительстве Бурятии подписали распоряжение, касающееся нового моста через Селенгу
В Улан-Удэ разработают технико-экономическое обоснование строительства нового моста через реку Селенга. Соответствующее распоряжение на днях подписали в правительстве Бурятии, сообщили в минтрансе.
В документе указано, что заказчиком по разработке технико-экономического обоснования по строительству моста через реку Селенга в селе Поселье определено государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».
- Технико-экономическое обоснование – это оценка и расчёт экономической целесообразности реализации проекта, в рамках которого рассмотрят варианты расположения трассы моста. Объём работы предстоит большой. Тем не менее, уже сейчас, можно говорить о том, что лёд тронулся, и вероятность строительства второго моста через реку Селенга увеличилась, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Жители Левобережья в «часы пик» постоянно стоят в пробках, и мост через реку Селенга мог бы разгрузить движение на этом участке. Однако для начала необходимо разработать технико-экономическое обоснование строительства моста, провести анализ наилучшего месторасположения подходов моста и выполнить другие инженерные изыскания.
Как сообщал «Байкал-Dailу», жители Поселья и соседних посёлков не раз обращались к главе Бурятии с просьбой о строительстве ещё одного моста через Селенгу. Однако до этого власти комментировали перспективу нового моста весьма осторожно. Глава Бурятии Алексей Цыденов в июне 2020-го пояснял, что проблема не только в высокой стоимости самого объекта, но и в том, что возможные подходы к мосту за последние годы застроили частным сектором.
В апреле 2020 года в Улан-Удэ началось долгожданное строительство третьего моста через Уду. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей. Финансирование на 2021-й год составляет более 2 миллиардов. Завершить работы планируется в 2024 году.
В Улан-Удэ вопрос моста через Селенгу сдвинулся с мёртвой точки
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