Новыми депутатами Народного Хурала станут единоросс и коммунист
11 марта Избирательная комиссия Бурятии утвердила решения по поводу двух вакантных мандатов депутатов Народного Хурала.
Депутат Зоригто Цыбикмитов, возглавлявший в Хурале бюджетный комитет, скончался 21 января на 59-м году жизни. По информации, озвученной в СМИ, он был болен коронавирусом. Впрочем, официально на одной из прошлых сессий председатель Народного Хурала Владимир Павлов отказался публично озвучивать причину смерти коллеги.
Второе место в парламенте Бурятии освободил Галсан Дареев. Он получил пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства. На новом месте он трудится с 19 февраля.
Цыбикмитов и Дареев были оба избраны в Хурал по партийным спискам: первый от «Единой России», второй от КПРФ.
Место Цыбикмитова займёт бизнесмен из Джидинского района Геннадий Аюшеев.
Второй мандат получит молодой коммунист Тимур Нимаев, который сейчас трудится помощника депутата от КПРФ Баира Цыренова.
В Бурятии стало известно, кто займёт два вакантных места в Хурале
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