Зоригто Цыбикмитов умер на 59-м году жизни
Скончался депутат Народного Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. Ему было 58 лет.
Зоригто Цыбикмитов ушёл из жизни сегодня ночью, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе парламента Бурятии. Он умер в больнице.
Зоригто Цыбикмитов родился 2 марта 1962 года. Окончил БГПИ в 1984 году и Российскую академию государственной службы в 1997-м.
Был депутатом трёх созывов Народного Хурала Бурятии. В нынешний созыв избрался по партийному списку «Единой России». Был заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в бурятском парламенте.
Бюджетный комитет Хурала впервые возглавил в предыдущем созыве, в 2015-м году. Это произошло после того, как прежний руководитель комитета Цырен Доржиев был избран спикером Народного Хурала. В этом созыве вновь большинством голосов был избран председателем бюджетного комитета.
Имел награды и звания: Отличник народного образования Российской Федерации, почетная грамота Совета Федерации, Заслуженный работник культуры Бурятии.
Скончался председатель бюджетного комитета Хурала Бурятии
Власть, Фото:
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