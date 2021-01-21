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Скончался председатель бюджетного комитета Хурала Бурятии

Скончался председатель бюджетного комитета Хурала Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Зоригто Цыбикмитов умер на 59-м году жизни

Скончался депутат Народного Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. Ему было 58 лет.

Зоригто Цыбикмитов ушёл из жизни сегодня ночью, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе парламента Бурятии. Он умер в больнице.

Зоригто Цыбикмитов родился 2 марта 1962 года. Окончил БГПИ в 1984 году и Российскую академию государственной службы в 1997-м.

Был депутатом трёх созывов Народного Хурала Бурятии. В нынешний созыв избрался по партийному списку «Единой России». Был заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в бурятском парламенте.

Бюджетный комитет Хурала впервые возглавил в предыдущем созыве, в 2015-м году. Это произошло после того, как прежний руководитель комитета Цырен Доржиев был избран спикером Народного Хурала. В этом созыве вновь большинством голосов был избран председателем бюджетного комитета.

Имел награды и звания: Отличник народного образования Российской Федерации, почетная грамота Совета Федерации, Заслуженный работник культуры Бурятии.


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