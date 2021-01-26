Игорь Бобков требовал на сессии ответа, от чего умер председатель бюджетного комитета Хурала
Сегодня внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии началась с минуты молчания. Депутаты почтили память своего коллеги, председателя бюджетного комитета Зоригто Цыбикмитова, который ушёл из жизни ночью 21 января. Ему было всего 58 лет.
Председатель Хурала Владимир Павлов зачитал биографию Цыбикмитова и отметил, что он останется в памяти как один из самых опытных парламентариев и как надёжный друг и товарищ.
На месте в зале заседаний Хурала, где сидел Цыбикмитов, сегодня лежат восемь гвоздик.
Депутат Игорь Бобков после минуты молчания потребовал от Павлова ответ, отчего же умер Цыбикмитов. Ранее в СМИ сообщалось, что он болел коронавирусом, однако официально ни в соболезнованиях, ни сегодня на сессии про это не говорилось ни слова. К тому же, по словам Бобкова, хоронили депутата в открытом гробу.
- Мы уже много знаковых людей в республике потеряли. Я уже задавал вопросы, почему Потапова (первого президента Бурятии) не смогли спасти, почему Егорова (бывшего первого зампреда правительства) не смогли спасти? Может, вы ответите? Я лично, как коллега, как друг, хочу знать, от чего умер коллега? Сколько ещё жителей Бурятии умрёт? – задал вопрос Бобков.
Вице-спикер Хурала Цырен Доржиев в ответ призвал его не поднимать этот вопрос «по-человечески».
Владимир Павлов также отказался озвучивать слово «коронавирус». Он напомнил, что на похоронах Цыбикмитова они стояли вместе с Бобковым, и там он этот вопрос не поднимал. Спикер выразил недоумение, почему ответа Бобков потребовал именно на сессии. В итоге Павлов заявил, что если Игорь Бобков так хочет получить ответ, пусть обращается в министерство здравоохранения Бурятии.
В Бурятии отказались публично озвучивать причину смерти Зоригто Цыбикмитова
Общество, Фото:
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