 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В Бурятии хотят сэкономить на «верхушке» Народного Хурала

В Бурятии хотят сэкономить на «верхушке» Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Законопроект по сокращению расходов на Хурал уже подготовлен и внесён

В Народный Хурал Бурятии внесли законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе и получающих солидную зарплату из бюджета. Таковых в парламенте сейчас 15 их 66-ти депутатов: это председатель, его два заместители, председатели комитетов и их замы. О законопроекте, призванном сократить расходы, сообщил на своей странице депутат-единоросс Батор Цыбиков.

- После анализа текущей ситуации, связанной с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в условиях, когда наши земляки, предприниматели и друзья вынуждены оптимизировать расходы, мы посовещались с коллегами и приняли решение, что нужно в Народном Хурале собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала. Мы внесли законопроект, согласно которому предлагаем сократить число депутатов в Народном Хурале, работающих на оплачиваемой основе, - поделился Батор Цыбиков.

Предлагается объединить должности заместителей председателя Народного Хурала (их два) с должностью председателя одного из комитетов и должностью руководителя аппарата Хурала.

- То есть один заместитель будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом, - пояснил Батор Цыбиков.

Предлагается внести изменения со следующего, седьмого, созыва Народного Хурала, то есть с 2023 года.

В случае принятия законопроекта экономия составит почти 30 млн рублей в течение седьмого созыва.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии предпринимались попытки сократить число членов Народного Хурала, однако были блокированы самими депутатами. Так, в 2016 году был даже подготовлен законопроект о сокращении 66 депутатов до 44-х. Проект закона внёс Александр Стопичев, возглавлявший тогда в Хурале комитет по соцполитике. На словах депутаты его даже поддержали, однако затем передумали, и часть из них отозвали свои подписи под законопроектом. Проект закона стал неправомочным, и на сессию его так и не вынесли.

Весной 2020-го обсуждалась очередная попытка сокращения Хурала – с 66-ти до 45-ти депутатов. Однако пока реальных подвижек не замечено.


Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак
Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак
Власть, 27.01.2021
В списке оказались в том числе перцовые баллончики и петарды
В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко
В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко
Власть, 27.01.2021
Обвиняемые по громкому дело о сиротских домах ознакомились с материалами
Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис
Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис
Власть, 27.01.2021
По мнению представителей администрации, сторис равнозначно объявлению
СК: Бывший сити-менеджер Читы брал взятки дорогим ремонтом
СК: Бывший сити-менеджер Читы брал взятки дорогим ремонтом
Власть, 27.01.2021
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела бывшего сити-менеджера Чите
Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно
Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно
Власть, 26.01.2021
Подошёл к концу кадровый вопрос обновлённого правительства Бурятии
Кандидат на пост министра финансов Бурятии назвал главную цель
Кандидат на пост министра финансов Бурятии назвал главную цель
Власть, 26.01.2021
Георгия Мадаева назвали дисциплинированным и требовательным
Антон Виноградов озвучил, сколько хочет получать молодёжь Бурятии
Антон Виноградов озвучил, сколько хочет получать молодёжь Бурятии
Власть, 26.01.2021
Антон Виноградов проходит одобрение на назначение министром промышленности и инвестиций
В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
Власть, 26.01.2021
Больше всего голосов «против» пока у Ивана Альхеева
Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы
Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы
Власть, 25.01.2021
Кадровый вопрос правительства Бурятии вступает в решающую фазу
Минобрнауки Бурятии подвело итоги 2020 года
Минобрнауки Бурятии подвело итоги 2020 года
Власть, 25.01.2021
Был обещан рост заработной платы в школах
Руководству Тунки поручили «хорошо поработать» с границами сёл
Руководству Тунки поручили «хорошо поработать» с границами сёл
Власть, 25.01.2021
От этой работы зависит дальнейшая судьба многих жителей Тункинского района
Глава Бурятии зачастил в театры
Глава Бурятии зачастил в театры
Власть, 25.01.2021
На этот раз Алексей Цыденов посетил премьеру балета «Тысяча и одна ночь»
Александр Хинштейн: «Я сомневаюсь, что у Жамбалова есть совесть»
Александр Хинштейн: «Я сомневаюсь, что у Жамбалова есть совесть»
Власть, 25.01.2021
Федеральный канал рассказал о деле бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова
В Кижингинском районе Бурятии главу будет выбирать Совет депутатов
В Кижингинском районе Бурятии главу будет выбирать Совет депутатов
Власть, 23.01.2021
Сельчане проголосовали за изменения в устав района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^