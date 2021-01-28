В Бурятии хотят сэкономить на «верхушке» Народного Хурала

Законопроект по сокращению расходов на Хурал уже подготовлен и внесён
В Народный Хурал Бурятии внесли законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе и получающих солидную зарплату из бюджета. Таковых в парламенте сейчас 15 их 66-ти депутатов: это председатель, его два заместители, председатели комитетов и их замы. О законопроекте, призванном сократить расходы, сообщил на своей странице депутат-единоросс Батор Цыбиков.
- После анализа текущей ситуации, связанной с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в условиях, когда наши земляки, предприниматели и друзья вынуждены оптимизировать расходы, мы посовещались с коллегами и приняли решение, что нужно в Народном Хурале собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала. Мы внесли законопроект, согласно которому предлагаем сократить число депутатов в Народном Хурале, работающих на оплачиваемой основе, - поделился Батор Цыбиков.
Предлагается объединить должности заместителей председателя Народного Хурала (их два) с должностью председателя одного из комитетов и должностью руководителя аппарата Хурала.
- То есть один заместитель будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом, - пояснил Батор Цыбиков.
Предлагается внести изменения со следующего, седьмого, созыва Народного Хурала, то есть с 2023 года.
В случае принятия законопроекта экономия составит почти 30 млн рублей в течение седьмого созыва.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии предпринимались попытки сократить число членов Народного Хурала, однако были блокированы самими депутатами. Так, в 2016 году был даже подготовлен законопроект о сокращении 66 депутатов до 44-х. Проект закона внёс Александр Стопичев, возглавлявший тогда в Хурале комитет по соцполитике. На словах депутаты его даже поддержали, однако затем передумали, и часть из них отозвали свои подписи под законопроектом. Проект закона стал неправомочным, и на сессию его так и не вынесли.
Весной 2020-го обсуждалась очередная попытка сокращения Хурала – с 66-ти до 45-ти депутатов. Однако пока реальных подвижек не замечено.
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Власть, Фото:
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