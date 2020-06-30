В Бурятии раскрыли, почему Хурал хотят сократить только на 21 депутата

Укрупнять одномандатные депутатские округа в Бурятии не намерены
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае стало известно о планируемом сокращении числа депутатов Народного Хурала. Сейчас он состоит из 66 депутатов, после грядущего урезания должно остаться 45.
Вопрос об этом поступил главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямого эфира на YouTube. «Что скажете насчёт сокращения количества депутатов Хурала и их зарплат?» - спросил пользователь. Сегодня в правительстве республики озвучили ответ по данному вопросу.
Согласно Конституции, Народный Хурал Бурятии состоит из 66 депутатов. Половина из них (33 депутата) избирается по одномандатным округам, вторая часть - по партийным спискам.
- В настоящее время прорабатывается вопрос о сокращении числа депутатов республиканского парламента до 45. При этом, число депутатов, которые избираются по одномандатным округам останется неизменным – 33. Эти депутаты представляют интересы населения, проживающего на территории избирательных округов. Для их сокращения необходимо будет укрупнять округа, а это может привести к снижению эффективности работы депутатов со своими избирателями. Поэтому предлагается сократить число депутатов, которые избираются по партийным спискам – до 12, - говорится в сообщении.
Отметим, все эти изменения коснутся Народного Хурала только следующего созыва, который будет сформирован по итогам выборов 2023 года. Нынешний созыв трогать не будут.
В 2016 году уже пытались сократить парламент Бурятии. Был и законопроект, который внёс Александр Стопичев, возглавлявший тогда в Хурале комитет по соцполитике. Сперва депутаты его даже поддержали, однако затем передумали, и часть из них отозвали свои подписи под законопроектом. Он стал неправомочным и на сессию его так и не вынесли.
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Власть, Фото:
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