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Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест

Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Власть, 
Новосибирский суд избрал меру пресечения Алексею Мишенину

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, сообщают «Вести-Новосибирск».

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 09.12.2020 обвиняемому Мишенину С.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 8 февраля 2021 года», - говорится в сообщении суда.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексея Мишенина задержали сотрудники ФСБ во вторник, 8 декабря. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, прокомментировавший накануне задержание члена правительства республики. 



По информации издания «Коммерсантъ», уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». «Ъ» со ссылкой на источники сообщает, что Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов.

Алексей Мишенин — выпускник факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до гендиректора завода (эту должность получил в 2011 году). В ноябре 2015 года по приглашению тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына вошёл в правительство республики, получив кресло министра промышленности и торговли. В декабре 2018-го уволился, перейдя на работу в «Ростех». Вернулся в правительство Бурятии в 2019 году, уже на должность зампреда правительства по экономическому развитию.


домашний арест
 
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