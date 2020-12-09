Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, сообщают «Вести-Новосибирск».
«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 09.12.2020 обвиняемому Мишенину С.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 8 февраля 2021 года», - говорится в сообщении суда.
Постановление в законную силу пока не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексея Мишенина задержали сотрудники ФСБ во вторник, 8 декабря. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, прокомментировавший накануне задержание члена правительства республики.
По информации издания «Коммерсантъ», уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». «Ъ» со ссылкой на источники сообщает, что Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов.
Алексей Мишенин — выпускник факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до гендиректора завода (эту должность получил в 2011 году). В ноябре 2015 года по приглашению тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына вошёл в правительство республики, получив кресло министра промышленности и торговли. В декабре 2018-го уволился, перейдя на работу в «Ростех». Вернулся в правительство Бурятии в 2019 году, уже на должность зампреда правительства по экономическому развитию.