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Глава Бурятии отправил в отставку правительство

Глава Бурятии отправил в отставку правительство
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
О поразительном решении было объявлено сегодня на совещании Алексея Цыденова

Указ об отставке правительства Бурятии подписал глава Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.

Это означает, что в отставку отправлены все министры и зампреды правительства Бурятии. Но пока они будут находится в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Будет ли продолжена с кем-то из них работа и с кем именно, пока не известно.

О своём решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена.

- Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуется определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал указ об отставке правительства. Прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время, - сказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что отдельно переговорит с каждым из них.

- Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сказал Алексей Цыденов.

При этом он отметил, что задачи перед правительством стоят сложные. В первую очередь это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

- Надо, чтобы здесь - в Бурятии - было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее, - заявил Алексей Цыденов.

Также в числе озвученных задач были названы «создание условий для работы и жизни людей в республике», вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов, сфера образования и здравоохранения и пр.


До настоящего времени правительство Бурятии выглядело следующим образом:

Первый заместитель председателя правительства Игорь Зураев
Зампред правительства по экономическому развитию Алексей Мишенин
Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов
Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов
Зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской
Зампред правительства по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов
Зампред правительства – глава полпредства Бурятии при президенте РФ Антон Виноградов

Министр финансов Всеволод Мухин
Министр экономики Екатерина Кочетова
Министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова
Министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов
Министр природных ресурсов Алексей Хандархаев
Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков
Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова
Министр здравоохранения Евгения Лудупова
Министр культуры Соёлма Дагаева
Министр образования и науки Баир Жалсанов
Министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов
Министр туризма Мария Бадмацыренова
Министр по инвестициям Дарья Архинчеева


глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии
 
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