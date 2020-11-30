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Иринчея Матханова оштрафовали на 30 тысяч

Иринчея Матханова оштрафовали на 30 тысяч
Власть,  Фото:pixabay.com
Представители лидера бурятских «справедливороссов» не оспаривали в суде его правонарушение

Депутат Народного Хурала Бурятии, лидер регионального отделения «Справедливой России» Иринчей Матханов признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами».

Инцидент произошёл 28 ноября. Представители в суде не оспаривали факт совершения Матхановым административного правонарушения. Они просили суд учесть смягчающую вину обстоятельства – признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

- Матханов признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. На данный момент постановление не обжаловано, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник председателя Советского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», первыми о задержании Матханова сотрудниками ГИБДД сообщили телеграм-каналы, в частности «БурКОПсоюз».

За несколько дней до инцидента у Матханова произошёл публичный конфликт на сессии Народного Хурала с председателем парламента Владимиром Павловым. Тогда Павлов озвучил: «Вы лишены права управления транспортным средством за определённые действия». В ответ на призыв Матханова покинуть свою высокую должность Павлов предложил ему «быть мужиком» и сдать депутатский мандат.


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