Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты

Сегодня на сессии звучали призывы «быть мужиком» и заявления, что «умные люди так не поступают»
Сегодняшняя сессия Народного Хурала началась довольно напряженно. Депутат, лидер справедливороссов Иринчей Матханов в очередной раз предложил уйти с должности председателю парламента Владимиру Павлову. Такие призывы от Матханова звучали и на других сессиях Хурала.
- Несколько недель подряд была объявлена в прессе и телеграм-каналах травля нашего коллеги, депутата Швецова. Мы все себя чувствуем, что ни рядовые депутаты, ни председатели комитетов не защищены, а председатель Хурала не только не может, но и не хочет нормально работать. Я в очередной раз хочу всё-таки Владмира Анатольевича призвать подать в отставку добровольно – написать заявление и уйти с этой должности, которую он, к сожалению, не тянет, - обратился Иринчей Матханов.
По его мнению, сейчас депутатский корпус расколот.
- Сейчас мы стали как будто сами по себе, депутатский корпус практически расколот, собираются группки, начинается какое-то шуршание в нашем Хурале. Мы должны работать на то, чтобы законотворческий процесс не останавливался, авторитет Хурала рос, чтобы росла экономика. Но я думаю, что при таком председателе Хурала это невозможно. Владимир Анатольевич, подайте в отставку. Карфаген должен быть разрушен, - завершил он своё выступление.
Позже председатель Хурала Владимир Павлов резко ответил Матханову.
- Я хотел бы для начала процитировать статью 38 регламента Народного Хурала. Выступающие не вправе нарушать правила депутатской этики, употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутата Хурала. А также не допускать необоснованных обвинений в чей-то адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. Я хочу сделать заявление в отношении депутата Матханова, который практически на каждой сессии делает выпадки в адрес председателя Народного Хурала, использует заведомо ложную информацию. Это было 6 мая. Я не стал вдаваться в полемику, просто сказал, что вы дали неверную информацию. У меня есть все доказательства, опровергающие – могу доказать, что вы точно дали ложную информацию. На каждой сессии, на каждом совете народного хурала, публичных слушаниях, которые были позавчера, вы допускаете в мой адрес оскорбительные выражения. Поэтому сейчас такая ситуация, когда бить нельзя, но терпеть уже невозможно, - высказался Владимир Павлов.
Далее он вовсе призвал Матханова «быть мужиком» и также сдать депутатский мандат.
- Мы с вами несколько созывов в Народном Хурале. Не помню законодательных инициатив от вас, может, одну-две-три, - «уколол» спикер справоросса. – Немножко импульсивно всегда выступаете.
Также Павлов высказал ещё одну «шпильку» в адрес Иринчей Матханова.
- Мы вас представили к государственной, федеральной награде в начале этого года. Приходит не так давно отказ. Определённые федеральные силовые структуры вернули, потому что вы лишены права управления транспортным средством за определенные действия, которые вообще не пример для депутата. Ну, понятно, судитесь. Тем не менее, вы лишены прав. И допускаете здесь ещё высказывания. Кроме этого, на комитетах вы делаете наезды на министров. Я вынужден сделать заявление, предложить вам – сдайте свой депутатский мандат, будьте мужиком, - резюмировал Владимир Павлов.
Матханов молчать не стал. Он, в свою очередь, вызвал председателя Хурала на некий «баттл» - некие дебаты на телевидении.
- Ничего глупее вы не могли придумать, как вступить в полемику, конечно. Умные люди так не поступают. Владимир Анатольевич, я предлагаю публично выступить нам на телевидении, пускай народ разберется, у кого сколько за душой – идей, того сего. Если вы не придёте, то вы струсите. Телевидение наверняка представит площадку. Давайте выступим вместе, на разные темы поговорим, - призвал он.
Однако Владимир Павлов не ответил на это предложение и продолжил сессию. Остальные депутаты возмущались происходящему и призывали прекратить эту «дуэль».
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Власть, Фото:
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