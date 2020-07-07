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Спикера Хурала Бурятии призвали «найти мужество» и уйти в отставку

Спикера Хурала Бурятии призвали «найти мужество» и уйти в отставку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Карфаген должен быть разрушен», - заявил Иринчей Матханов об отставке Владимира Павлова

Депутат Иринчей Матханов на сессии вновь поднял вопрос об отставке председателя Народного Хурала Владимира Павлова. При этом Матханов дал понять, что изначально не планировал обращаться к этому вопросу, но вынужден был.

- Видит бог, я сидел молча, думал, эту сессию провести поспокойнее. Но умеет наш руководитель вывести из состояния равновесия. Мне вчера вечером поступил ответ за подписью Владимира Анатольевича Павлова, где мне отказано в рассмотрении на Совете Народного Хурала, в постановке двух вопросов. История очень неглубокая сама по себе, в последний раз на совещании по бюджетному процессу, когда мы рассматривали бюджет 2019 года, где не все показатели были блестящими, я предложил инициативу о том, что ключевые министерства, кто отвечает за собственную доходную часть, они должны за неё отвечать вообще. Поэтому я предложил на Совете Народного Хурала заслушать их отчеты, заслушать те министерства, от которых зависят инвестиции, зависят фонды, инвестиционные компании, послушать, какой вклад они вносят в развитие собственной доходной части, - отметил он.

Республика строит социальные объекты на федеральные средства, а содержать их потом она должна за счёт собственных доходов. Поэтому, считает Матханов, нужно слушать отчёты министров о работе в этой сфере – растут ли доходы региона.

- Алексей Самбуевич выбивает из Москвы деньги на то, чтобы строить «социалку», а содержать по федеральным законам мы должны за счет своих доходных денег. Поэтому всем депутатам надо бы задуматься об этом. Но не бывает так в жизни, что Алексей Самбуевич один рвётся в бой, а кто-то пошел пешком, кто-то на карачках, кто-то ползти начал, а кто-то еще и пополз в обратную сторону вообще. Поэтому Народный Хурал тоже не может <<сидеть>> за кустиком в этом направлении. Я все-таки думаю, что, ну, неправильное решение было принято вами, Владимир Анатольевич, - подчеркнул Иринчей Матханов.

Он заметил, что можно было отложить вопрос. «Тем более, я на четвертый квартал предлагал, время было», - добавил депутат.

- Я понимаю, что с чувством удовлетворенности, наверное, сидите и потираете ручки там под столом о том, что мои предложения прокатили. Хотя они были логичны. Поэтому Владимир Анатольевич, возвращаюсь к своему вопросу – вы будете работу в Хурале доводить до абсурда или вы сами найдете в себе мужество и уйдёте в отставку? Я понимаю, часто говорить об этом нельзя, но я думаю, что Карфаген должен быть разрушен, - подытожил депутат.

В ответ сам Владимир Павлов лаконично сказал: «Члены совета рассмотрели ваше предложение и не поддержали».

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2020 года депутат также призывал председателя парламента добровольно уйти в отставку.

В конце 2019 года отправить Павлова в отставку с поста спикера Народного Хурала предлагала на сессии депутат Оксана Бухольцева.


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