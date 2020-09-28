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В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра

В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С должности замминистра экономики ушёл Владимир Смолин

42-летний Владимир Смолин покинул пост замминистра экономики Бурятии – председателя комитета по управлению доходами. Постановление об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Освободить Смолина Владимира Викторовича от должности заместителя министра экономики, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с гражданской государственной службы по собственному желанию 25 сентября 2020 года», - говорится в документе.

Постановление вступило в силу со дня его подписания – с 24 сентября.

Владимир Смолин отработал в минэкономики девять лет, он занял этот пост в сентябре 2009-го.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе была назначена первый замминистра экономики, должность получила Эльвира Дабаева.

Справка:

Владимир Смолин родился 9 февраля 1978 года в селе Бичура. В 2000 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление аграрным производством», квалификация «экономист».


Начал свою трудовую деятельность в министерстве финансов Республики Бурятия, где работал до 2007 года.

С 2007 года по август 2011 года занимал должности начальника финансового управления администрации Кяхтинского района, начальника финансового управления администрации Прибайкальского района, начальника финансового управления администрации Прибайкальского района, заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике и финансам.

С сентября 2011 года по сентябрь 2020-го – заместитель министра экономики Бурятии – председатель комитета по управлению доходами.

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