Должность получила бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ
У министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой появился первый заместитель. Должность получила Эльвира Дабаева, ранее трудившаяся заместителем председателя по экономике комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Она выиграла конкурс на пост первого замминистра экономики ещё в июне, но постановление о назначении глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 13 августа.
«Назначить Дабаеву Эльвиру Сергеевну на должность первого заместителя министра экономики Республики Бурятия – председателя комитета инвестиций с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ней служебный контракт», - говорится в документе.
Должность первого заместителя министра экономики Бурятии стала вакантной в апреле 2020 года. Тогда с поста по собственному желанию ушёл Вячеслав Ирильдеев. Он был назначен в августе 2019-го, но в итоге не проработал и года.
Глава Бурятии назначил первого замминистра экономики
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Должность получила бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ
Ольга Макарчук ушла на пенсию
За пост поборются пять человек
Георгий Павлов скончался на 69-м году жизни
«Автобус – жизненная необходимость, а кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности»
Медик из Бурятии представила премьер-министру современную технику
«То, что назвали «сплошная рубка» будет вестись на том земполотне, где вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад»
Это было сделано вопреки условиям контракта
Семикратный чемпион мира договорился о совместной работе с правительством региона
Глава Бурятии подписал указ о назначении уполномоченного по правам ребёнка
По словам Шутенкова, наблюдается снижение уровня воды
Всего в состав палаты региона войдут 63 человека
Путин подписал указ о назначении Бэликто Базарова
Алексей Цыденов оказался аутсайдером «инстаграмного» рейтинга губернаторов
Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов