 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

Глава Бурятии назначил первого замминистра экономики

Глава Бурятии назначил первого замминистра экономики
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Должность получила бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ

У министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой появился первый заместитель. Должность получила Эльвира Дабаева, ранее трудившаяся заместителем председателя по экономике комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Она выиграла конкурс на пост первого замминистра экономики ещё в июне, но постановление о назначении глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 13 августа.

«Назначить Дабаеву Эльвиру Сергеевну на должность первого заместителя министра экономики Республики Бурятия – председателя комитета инвестиций с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ней служебный контракт», - говорится в документе.

Должность первого заместителя министра экономики Бурятии стала вакантной в апреле 2020 года. Тогда с поста по собственному желанию ушёл Вячеслав Ирильдеев. Он был назначен в августе 2019-го, но в итоге не проработал и года.




назначение минэкономики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии назначил первого замминистра экономики
Глава Бурятии назначил первого замминистра экономики
Власть, 14.08.2020
Должность получила бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ
Ушёл из жизни бывший глава Бичурского района Бурятии
Ушёл из жизни бывший глава Бичурского района Бурятии
Власть, 14.08.2020
Георгий Павлов скончался на 69-м году жизни
Глава Бурятии объяснил, почему не открывают бассейны и кинотеатры
Глава Бурятии объяснил, почему не открывают бассейны и кинотеатры
Власть, 14.08.2020
«Автобус – жизненная необходимость, а кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности»
Михаил Мишустин на Чукотке познакомился с врачом из Бурятии
Михаил Мишустин на Чукотке познакомился с врачом из Бурятии
Власть, 14.08.2020
Медик из Бурятии представила премьер-министру современную технику
Глава Бурятии: «На Байкале вырубят несколько гектаров»
Глава Бурятии: «На Байкале вырубят несколько гектаров»
Власть, 14.08.2020
«То, что назвали «сплошная рубка» будет вестись на том земполотне, где вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад»
«Улан-Удэстройзаказчик» незаконно выдал аванс стройфирме
«Улан-Удэстройзаказчик» незаконно выдал аванс стройфирме
Власть, 14.08.2020
Это было сделано вопреки условиям контракта
Вячеслав Фетисов будет работать над стратегией развития Байкальской территории
Вячеслав Фетисов будет работать над стратегией развития Байкальской территории
Власть, 13.08.2020
Семикратный чемпион мира договорился о совместной работе с правительством региона
В Бурятии официально появился детский омбудсмен
В Бурятии официально появился детский омбудсмен
Власть, 13.08.2020
Глава Бурятии подписал указ о назначении уполномоченного по правам ребёнка
Мэр Улан-Удэ об уровне Селенги: «Ситуация не критичная»
Мэр Улан-Удэ об уровне Селенги: «Ситуация не критичная»
Власть, 13.08.2020
По словам Шутенкова, наблюдается снижение уровня воды
Уроженец Бурятии назначен главным следователем Сахалинской области
Уроженец Бурятии назначен главным следователем Сахалинской области
Власть, 11.08.2020
Путин подписал указ о назначении Бэликто Базарова
Глава Бурятии признан самым большим нелюбителем Instagram
Глава Бурятии признан самым большим нелюбителем Instagram
Власть, 11.08.2020
Алексей Цыденов оказался аутсайдером «инстаграмного» рейтинга губернаторов
В Бурятии назначили прокурора Хоринского района
В Бурятии назначили прокурора Хоринского района
Власть, 11.08.2020
Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^