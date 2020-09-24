В Бурятии вспомнили про идею выступления групп K-Pop
Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев вновь поднял идею о проведении концертов популярных корейских K-Pop групп на Байкале. Он вспомнил, как несколько лет назад о концертах корейцев шла речь, но дальше обсуждения не продвинулась.
- На меня недавно вышла девушка студентка, пишет диплом и хотела узнать про концерт корейских кей-поп групп в Бурятии. Как оказалось, этот проект был лишь на уровне идеи, дальше не получил развития. Может кто-то в курсе, чья это была идея? В перспективе, думаю, можно было бы провести его на Байкале, - написал Алдар Бадмаев на своей странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году делегация из Кореи предложила главе Бурятии Алексею Цыденову провести международный фестиваль K-Pop в Улан-Удэ.
В июне этого года в Улан-Удэ должен был пройти Сибирский отборочный турнир «K-Pop World Festival». Однако мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.
В республике корейская культура пользуется большой популярностью среди молодёжи. В прошлые годы Сибирский отборочный тур международного фестиваля K-pop собирал полный зал оперного театра.
В январе молодой дизайнер PiFa объявлял о проведении в Улан-Удэ fashion-show в стиле k-pop.
Советник главы Бурятии хочет видеть корейские K-pop группы
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