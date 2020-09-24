 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Советник главы Бурятии хочет видеть корейские K-pop группы

Советник главы Бурятии хочет видеть корейские K-pop группы
Власть, 
В Бурятии вспомнили про идею выступления групп K-Pop

Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев вновь поднял идею о проведении концертов популярных корейских K-Pop групп на Байкале. Он вспомнил, как несколько лет назад о концертах корейцев шла речь, но дальше обсуждения не продвинулась.

- На меня недавно вышла девушка студентка, пишет диплом и хотела узнать про концерт корейских кей-поп групп в Бурятии. Как оказалось, этот проект был лишь на уровне идеи, дальше не получил развития. Может кто-то в курсе, чья это была идея? В перспективе, думаю, можно было бы провести его на Байкале, - написал Алдар Бадмаев на своей странице в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году делегация из Кореи предложила главе Бурятии Алексею Цыденову провести международный фестиваль K-Pop в Улан-Удэ.

В июне этого года в Улан-Удэ должен был пройти Сибирский отборочный турнир «K-Pop World Festival». Однако мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В республике корейская культура пользуется большой популярностью среди молодёжи. В прошлые годы Сибирский отборочный тур международного фестиваля K-pop собирал полный зал оперного театра.

В январе молодой дизайнер PiFa объявлял о проведении в Улан-Удэ fashion-show в стиле k-pop.


фестиваль музыканты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО провёл встречу со СМИ
Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО провёл встречу со СМИ
Власть, 24.09.2020
Андрей Мондохонов провёл круглый стол с представителями 11 регионов
В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала
В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала
Власть, 24.09.2020
В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале

Глава Бурятии: «Пока не планируем дополнительные ограничения»
Глава Бурятии: «Пока не планируем дополнительные ограничения»
Власть, 23.09.2020
Алексей Цыденов воззвал к совести жителей Бурятии
Александр Лукашенко собрался на Байкал
Александр Лукашенко собрался на Байкал
Власть, 23.09.2020
Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком
Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента Бабра
Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента Бабра
Власть, 23.09.2020
Работы оказались выполнены не качественно
Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России
Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России
Власть, 23.09.2020
Степан Калмыков получил высокое назначение
Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Власть, 23.09.2020
Совещание проходит во Владивостоке
В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии
В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии
Власть, 23.09.2020
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прилетел в Бурятию накануне
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Власть, 22.09.2020
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией
Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова
Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова
Власть, 22.09.2020
Журналист из Москвы расхвалила работу известной бурятской общественницы
Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов
Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов
Власть, 22.09.2020
Игорь Шутенков написал большой пост в Facebook по поводу дорожных ограждений
В Бурятии экс-главу села осудили за раздачу земель родственнику
В Бурятии экс-главу села осудили за раздачу земель родственнику
Власть, 21.09.2020
Земли, принадлежавшие пенсионерам, ушли в чужие руки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^