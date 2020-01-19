Молодой дизайнер проведёт в Улан-Удэ fashion-show

PiFa представит коллекцию одежды в стиле k-pop
20-ти летний уроженец Забайкальского края устроит в Улан-Удэ fashion-показ. Молодой человек под псевдонимом PiFa представит на суд зрителей свою коллекцию одежды, посвящённую k-pop.
Молодой человек уже давно живёт в столице Бурятии, учится в Байкальском многопрофильном колледже. Около двух лет он увлекается дизайном. Это его первый показ.
«Байкал- Daily» PiFa рассказал, что увлекается рисованием, немного пишет песни, а также любит готовить.
«Байкал- Daily»:
- Что вас вдохновляет?
PiFa:
- Хороший вопрос. Музыка.
«БD»:
- Почему k-pop?
PiFa:
- Просто k-pop сейчас популярно. Мне нравится этот стиль, танцы , песни, музыка.
Показ состоится 8 февраля в колледже искусств имени Чайковского. На нём в качестве приглашённого гостя выступит популярный бурятский певец Чингис Ли. «Байкал- Daily» артист рассказал, что, возможно, он исполнит песню на корейском языке. Пока он ещё думает над репертуаром.
PiFa представит коллекцию одежды в стиле k-pop
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