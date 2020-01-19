Молодой дизайнер проведёт в Улан-Удэ fashion-show









20-ти летний уроженец Забайкальского края устроит в Улан-Удэ fashion-показ. Молодой человек под псевдонимом PiFa представит на суд зрителей свою коллекцию одежды, посвящённую k-pop.Молодой человек уже давно живёт в столице Бурятии, учится в Байкальском многопрофильном колледже. Около двух лет он увлекается дизайном. Это его первый показ.«Байкал- Daily» PiFa рассказал, что увлекается рисованием, немного пишет песни, а также любит готовить.- Что вас вдохновляет?- Хороший вопрос. Музыка.- Почему k-pop?- Просто k-pop сейчас популярно. Мне нравится этот стиль, танцы , песни, музыка.Показ состоится 8 февраля в колледже искусств имени Чайковского. На нём в качестве приглашённого гостя выступит популярный бурятский певец Чингис Ли. «Байкал- Daily» артист рассказал, что, возможно, он исполнит песню на корейском языке. Пока он ещё думает над репертуаром.