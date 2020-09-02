Уполномоченный по правам человека возьмёт громкое дело на контроль
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина взяла под личный контроль страшное происшествие в Прибайкальском районе, в котором от рук дяди пострадала пятилетняя девочка.
- Дело и состояние здоровья малышки находятся на моем личном контроле, сегодня работала в больнице, с районными специалистами. Девочка сейчас в больнице с мамой, под наблюдением врачей, - сообщила Наталья Ганькина на странице в Facebook.
Сегодня детский омбудсмен отправится в район по месту жительства семьи, в которой есть ещё несовершеннолетние дети.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ была доставлена пятилетняя девочка с травмированной кистью. 47-летний дядя отрубил малышке пальцы, потому что она случайно уронила его телефон. Мужчина приказал девочке положить ладонь на пень, схватил топор и отрубил им два пальца. После этого он сбежал в лес, однако позже был задержан.
На него уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Власть, Фото:
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