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Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы

Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Власть,  Фото:страница Натальи Ганькиной
Уполномоченный по правам человека возьмёт громкое дело на контроль

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина взяла под личный контроль страшное происшествие в Прибайкальском районе, в котором от рук дяди пострадала пятилетняя девочка.

- Дело и состояние здоровья малышки находятся на моем личном контроле, сегодня работала в больнице, с районными специалистами. Девочка сейчас в больнице с мамой, под наблюдением врачей, - сообщила Наталья Ганькина на странице в Facebook.

Сегодня детский омбудсмен отправится в район по месту жительства семьи, в которой есть ещё несовершеннолетние дети.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ была доставлена пятилетняя девочка с травмированной кистью. 47-летний дядя отрубил малышке пальцы, потому что она случайно уронила его телефон. Мужчина приказал девочке положить ладонь на пень, схватил топор и отрубил им два пальца. После этого он сбежал в лес, однако позже был задержан.

На него уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». 
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