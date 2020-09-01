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Житель Бурятии отрубил пятилетней племяннице пальцы

Житель Бурятии отрубил пятилетней племяннице пальцы
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина разозлился из-за того, что ребёнок уронил его телефон

Вечером 31 августа в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ доставлена пятилетняя девочка с травмированной кистью. 47-летний дядя отрубил малышке два пальца.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 31 августа с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днём пошёл дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако случайно уронила его и повредила.

Пьяный мужчина, разозлённый проступком ребёнка, приказал девочке положить ладонь на пень. Схватил топор и отрубил им два пальца.

После этого он сбежал в лес.

Раненую малышку домой привёл пьяный отец, откуда она госпитализирована в больницу. Врачи пришили ей один палец.

Ночью дядя вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.

- В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в Следственном управлении.

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