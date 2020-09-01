Житель Бурятии отрубил пятилетней племяннице пальцы

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина разозлился из-за того, что ребёнок уронил его телефон



Вечером 31 августа в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ доставлена пятилетняя девочка с травмированной кистью. 47-летний дядя отрубил малышке два пальца.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, 31 августа с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днём пошёл дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако случайно уронила его и повредила.



Пьяный мужчина, разозлённый проступком ребёнка, приказал девочке положить ладонь на пень. Схватил топор и отрубил им два пальца.



После этого он сбежал в лес.



Раненую малышку домой привёл пьяный отец, откуда она госпитализирована в больницу. Врачи пришили ей один палец.



Ночью дядя вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.



- В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в Следственном управлении.



