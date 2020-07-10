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Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог

Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог
Власть, 
Алексей Цыденов поделился в соцсети видео, на котором мальчик из Таксимо укладывает асфальт

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился в соцсетях видеороликом, в котором младшеклассник Александр выразил озабоченность состоянием дорог в посёлке Таксимо Муйского района. Мальчик закатал асфальт, рассказал технологию укладки асфальта и историю укладки асфальта на БАМе.

На видео, снятом в марте 2019 года, третьеклассник Александр в официальном костюме рассказывает, что вёл исследования с прошлого года и даже добился значительных результатов. А сейчас он написал научную работу об асфальтовом покрытии родного посёлка.

- Зима в посёлке отступает, обнажая провалы в асфальтах. Есть места, где дороги выглядят как после военных учений. Однако службы посёлка стараются исправить ситуацию, заделывают ямы, ремонтируют наиболее опасные участки – улучшения сложно не заметить. Проблема разбитых дорог пока остаётся нерешённой, - выразительно рассказывает Александр на видео.

После теории младшеклассник приступил к практике - подготовил миниатюрный участок дороги к укладке асфальта, надев каску и яркий жилет, а затем отправился в лабораторию и приготовил сам асфальт – расплавил битум, подогрел смесь песка и щебня, и тщательно смешал. Так у него появился свой участок идеальной асфальтированной дороги.


Глава Бурятии в посте с видео написал:

«Уважаемый Александр Разумов, согласен с Вашей озабоченностью качеством дорог в Таксимо. Спасибо за подробное исследование. Будем работать, чтобы в Таксимо и по всей республике дороги становились лучше!».

В комментариях пользователи Сети пишут: «Абсолютно правильно сказал! Чтобы были дороги необходимо ставить в Таксимо асфальтовый завод. Включать в республиканскую программу по дорогам. Будем над этим работать», «Правильно, Саша! Нам нужны, очень нужны качественные дороги! Но без помощи Правительства нам этот вопрос не решить».
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