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Три бурятских министра получили предостережения от замгенпрокурора России

Три бурятских министра получили предостережения от замгенпрокурора России
Власть,  Фото:управление Генпрокуратуры в ДФО
В Бурятию прибыл заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Бурятии, которое состоялось 8 июля. На заседании были подведены итоги работы в первом полугодии, сообщает управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В работе коллегии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, руководители прокуратуры республики.

В текущем году по актам прокурорского реагирования погашены долги по заработной плате на сумму более 52 млн. рублей, с 530 работниками оформлены трудовые отношения.

По требованию прокуроров завершены выплаты 483 пострадавшим от прошлогодних паводков гражданам, оплачена задолженность муниципалитетов, бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями на общую сумму 29,2 млн рублей.

- Вместе с тем, ряд проблем сохраняет остроту. В их числе долги по оплате труда предприятий-банкротов, ветхость и бесхозяйность коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы реализации национальных проектов. Органы прокуратуры республики нацелены на их эффективное решение, - отмечают в управлении Генпрокуратуры РФ в ДФО.

Заместитель Генерального прокурора отдельное внимание обратил на полноту выполнения национального проекта «Экология».

Для недопущения срыва мероприятий по организации новой системы обращения с отходами, затягивания сроков осуществления региональной программы модернизации и строительства очистных сооружений, выделения необходимого финансирования на охрану лесов от пожаров Дмитрий Демешин объявил предостережения министру природных ресурсов Алексею Хандархаеву, министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николаю Рузавину, руководителю агентства лесного хозяйства Александру Мартынову.



Генпрокуратура прокуратура правительство Бурятии
 
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