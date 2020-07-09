Три бурятских министра получили предостережения от замгенпрокурора России

Власть, Фото: управление Генпрокуратуры в ДФО

В Бурятию прибыл заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин



Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Бурятии, которое состоялось 8 июля. На заседании были подведены итоги работы в первом полугодии, сообщает управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.



В работе коллегии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, руководители прокуратуры республики.



В текущем году по актам прокурорского реагирования погашены долги по заработной плате на сумму более 52 млн. рублей, с 530 работниками оформлены трудовые отношения.



По требованию прокуроров завершены выплаты 483 пострадавшим от прошлогодних паводков гражданам, оплачена задолженность муниципалитетов, бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями на общую сумму 29,2 млн рублей.



- Вместе с тем, ряд проблем сохраняет остроту. В их числе долги по оплате труда предприятий-банкротов, ветхость и бесхозяйность коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы реализации национальных проектов. Органы прокуратуры республики нацелены на их эффективное решение, - отмечают в управлении Генпрокуратуры РФ в ДФО.



Заместитель Генерального прокурора отдельное внимание обратил на полноту выполнения национального проекта «Экология».



Для недопущения срыва мероприятий по организации новой системы обращения с отходами, затягивания сроков осуществления региональной программы модернизации и строительства очистных сооружений, выделения необходимого финансирования на охрану лесов от пожаров Дмитрий Демешин объявил предостережения министру природных ресурсов Алексею Хандархаеву, министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николаю Рузавину, руководителю агентства лесного хозяйства Александру Мартынову.







