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В Бурятии центр занятости незаконно требовал не иметь вредных привычек

В Бурятии центр занятости незаконно требовал не иметь вредных привычек
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Требование об отсутствии вредных привычек признано дискриминационным

В Бурятии прокуратура выявила нарушения закона в сфере занятости населения в деятельности Центра занятости Иволгинского района. В объявлениях о вакансиях найдены сведения, содержащие дискриминационные ограничения.

Так, к кандидатам на вакансии водителя автомобиля, инженера-строителя, мойщика тары указано требование – без вредных привычек, на вакансии бетонщика, каменщика, подсобного рабочего – хорошие физические данные.

Прокурор района внёс представление директору Центра занятости населения Иволгинского района. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Кроме того, прокурор в отношении руководителя учреждения возбудил дело об административном правонарушении по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Иволгинского района был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Постановление вступило в законную силу.
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