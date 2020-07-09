В Бурятии центр занятости незаконно требовал не иметь вредных привычек

Требование об отсутствии вредных привычек признано дискриминационным



В Бурятии прокуратура выявила нарушения закона в сфере занятости населения в деятельности Центра занятости Иволгинского района. В объявлениях о вакансиях найдены сведения, содержащие дискриминационные ограничения.



Так, к кандидатам на вакансии водителя автомобиля, инженера-строителя, мойщика тары указано требование – без вредных привычек, на вакансии бетонщика, каменщика, подсобного рабочего – хорошие физические данные.



Прокурор района внёс представление директору Центра занятости населения Иволгинского района. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



- Кроме того, прокурор в отношении руководителя учреждения возбудил дело об административном правонарушении по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Иволгинского района был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Постановление вступило в законную силу.

