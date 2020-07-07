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В Хурале Бурятии приступили к выборам вице-спикера

В Хурале Бурятии приступили к выборам вице-спикера
Власть,  Фото:сайт Народного Хурала Бурятии
Предложены кандидатуры члены фракции «Единой России», а также коммуниста

Сегодня к вечеру в Народном Хурале выдвинули кандидатов на пост вице-спикера, освобождённый Баиром Жамбаловым.

Фракция партии «Единой России» выдвинула гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус» Татьяну Мантатову. Коммунисты предложили кандидатуру депутата Буда-Ширапа Батуева.

Никаких вопросов в ходе рассмотрения кандидатов не возникло, однако Игорь Бобков напомнил депутатам о том, что ранее обсуждался вопрос о сокращении этой должности.

- Я никого предлагать не буду, кандидатуры уже предложены. Мы же с вами рассматривали вопрос сокращения этой должности, мы были окрылены такой общегражданской целью попытаться сэкономить хотя бы часть бюджетных средств, но у нас не получилось. Делёжка должностей продолжается, - сказал он.

Голосование будет тайным. Результаты озвучат позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», пост вице-спикера Народного Хурала стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Жамбалов лишился должности и был понижен до рядового депутата, став единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Перед этим он также был лишён поста главного единоросса Бурятии. Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом.

У председателя Народного Хурала (Владимира Павлова) два заместителя. Одним из них был Баир Жамбалов, второй Цырен-Даши Доржиев.



Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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