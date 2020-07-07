Предложены кандидатуры члены фракции «Единой России», а также коммуниста
Сегодня к вечеру в Народном Хурале выдвинули кандидатов на пост вице-спикера, освобождённый Баиром Жамбаловым.
Фракция партии «Единой России» выдвинула гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус» Татьяну Мантатову. Коммунисты предложили кандидатуру депутата Буда-Ширапа Батуева.
Никаких вопросов в ходе рассмотрения кандидатов не возникло, однако Игорь Бобков напомнил депутатам о том, что ранее обсуждался вопрос о сокращении этой должности.
- Я никого предлагать не буду, кандидатуры уже предложены. Мы же с вами рассматривали вопрос сокращения этой должности, мы были окрылены такой общегражданской целью попытаться сэкономить хотя бы часть бюджетных средств, но у нас не получилось. Делёжка должностей продолжается, - сказал он.
Голосование будет тайным. Результаты озвучат позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», пост вице-спикера Народного Хурала стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Жамбалов лишился должности и был понижен до рядового депутата, став единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Перед этим он также был лишён поста главного единоросса Бурятии. Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом.
У председателя Народного Хурала (Владимира Павлова) два заместителя. Одним из них был Баир Жамбалов, второй Цырен-Даши Доржиев.
В Хурале Бурятии приступили к выборам вице-спикера
Власть, Фото:
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