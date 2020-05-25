Александр Бурлаков сделал специальное обращение
У главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова коронавирус не подтвердился. Результаты теста пришли сегодня утром. Об этом Бурлакова сообщил в специальном обращении, которое опубликовала в своём паблике заиграевская газета «Вперёд».
- Уважаемые земляки, сегодня утром получили отрицательные тесты. У меня, детей и моих родителей коронавируса нет. Повторные анализы возьмут на десятые сутки. Остаюсь на самоизоляции 14 дней, как и положено. Работу продолжу в режиме онлайн, - заявил Александр Бурлаков.
Он уточнил, что на сегодня коронавирус подтверждён у девяти жителей Заиграевского района.
О том, что глава района оказался в числе контактных с больным COVID-19, стало известно на днях. Тогда же Бурлаков сообщил, что меры профилактики в администрации были предприняты заранее. В частности, он сам проводил совещания по видеосвязи.
На утро 25 мая в Бурятии 1254 случая заражения коронавирусом (+45 за сутки).
Глава Заиграевского района Бурятии раскрыл результаты теста на коронавирус
Власть, Фото:
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