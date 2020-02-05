Цыденжапа Батуева уволили с должности руководителя аппарата Народного Хурала
В Советский районный суд Улан-Удэ в декабре 2019 года поступил иск бывшего депутата Бурятии 63-летнего Цыденжапа Батуева к Народному Хуралу. В последнее время он занимал в Народном Хурале должность руководителя аппарата. Однако, как следует из иска, с Батуевым прекратили служебный контракт в связи с распоряжением об отказе в допуске к государственной тайне.
По мнению самого бывшего госслужащего, уволили его незаконно. «Отказ в допуске к государственной тайне вынесен необоснованно, поскольку истец заведомо ложных сведений о себе не сообщал», - приводится в судебном документе позиция Цыденжапа Батуева.
Районный суд не стал выносить решение по этому делу. Как выяснилось, подобными делами с информацией о гостайне должен разбираться Верховный суд Бурятии. Потому сейчас дело ушло в эту вышестоящую инстанцию. Кроме того, Батуев не предоставил суду документы для исследования, послужившие основанием для отказа в допуске к государственной тайне.
Цыденжап Батуев имел мандат депутата в парламенте 20 лет, он был в числе депутатов второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Одно время возглавлял комитет по межрегиональным связям и национальным вопросам. Планировал Батуев попасть и нынешний созыв Хурала, избранный в 2018-м. Однако в тот год проиграл праймериз «Единой России» по одномандатному избирательному округу № 9 (Иволгинский район). В депутаты в итоге выдвигаться не стал, получив в итоге должность руководителя аппарата Хурала.
Цыденжап Батуев через суд пытается вернуться в Хурал Бурятии
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