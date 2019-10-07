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Мэр Улан-Удэ назначил заместителя по строительству

Мэр Улан-Удэ назначил заместителя по строительству
Власть, 
Ответственным за строительную сферу будет бывший глава Железнодорожного района

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назначил себе заместителя – председателя комитета по строительству. Этот пост занял 55-летний Жамсо Гармаев, прежде возглавлявший администрацию Железнодорожного района. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в управлении по информационной политике администрации города.

Кто будет следующим главой Железнодорожного района Улан-Удэ, пока неизвестно. Пока исполняющим обязанности руководителя назначен Николай Попов.

Жамсо Гармаев в 2014-15 годы уже возглавлял комитет по строительству. Затем в апреле 2015-го ушёл на пост руководителя администрации Железнодорожного района, который и занимал до сегодняшнего дня.

В 15-м году Гармаев подал заявление на участие в конкурсе на пост сити-менеджера. Однако затем сошёл с дистанции, соблюдая «командный принцип».

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября Игорь Шутенков назначил себе ещё одного заместителя – Сергей Гашев отныне курирует блок городского хозяйства.

Справка:

Жамсо Гармаев родился 26 августа 1964 года в селе Ульзытуй Еравнинского района Бурятии. В 1983 окончил ПТУ-67 в Москве. В 1989 году окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1989 году мастером строительного управления Забайкальского ГОК. В 1991-1994 гг. работал начальником управления строительства ЦДУБ Эгитуйского дацана.

1994-1998 гг. - специалист отдела архитектуры и строительства администрации Баунтовского района.

В 1997 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности « Государственное и муниципальное управление»

С 1998 по 2002 годы являлся генеральным директором гостиничного комплекса «Одон». С 2002 по 2003 годы - директором МУП ЖКХ Железнодорожного района Улан-Удэ.

С 2004 по 2008 годы являлся управляющим МУП ЖКСК мкрн Загорск Улан-Удэ. С 2008 по 2009 годы являлся генеральным директором ООО ЖКСК мкрн Загорск.

2009 - 2010 годы - председатель РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Бурятия».

С сентября 2010 года занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района.

С декабря 2013 года - и.о. заместителя руководителя - председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ. В июне 2014-го
был избран заместителем руководителя - председателем комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

С апреля 2015 – по октябрь 2019-го – руководитель администрации Железнодорожного района.

Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Бурятия.
назначение Мэрия Улан-Удэ
 
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