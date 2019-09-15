Алексей Цыденов пришёл на митинг без охраны и сопровождения

Глава Бурятии Алексей Цыденов пришёл на санкционированный митинг оппозиции без охраны и сопровождения. Но не пошёл на сцену, а встал вместе с людьми в общей толпе.Появление главы сместило точку интереса, пришедшие люди стали снимать его, задавать вопросы ему, отвернувшись от выступающих на сцене.Но говорить людям с Цыденовым не даёт активист от КПРФ. А также пресса, плотным кольцом обступившая и снимающая главу.Митинг начался в 18 часов и идёт в эти минуты. Выступили поэт Есугей Сындуев, общественник Алексей Карнаухов, руководитель организации «Священный Байкал» Владимир Обогоев, руководитель группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова, бурятский депутат, активный участник акции протеста на площади Советов Баир Цыренов. Звучат различные лозунги, в основном - против произвола власти.