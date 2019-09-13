Глава Бурятии обещал подумать над приглашением Мархаева

Алексей Цыденов прокомментировал приглашение на митинг коммунистов
Как сообщал «Байкал-Daily» сегодня прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с кандидатами на пост мэра Улан-Удэ. Каждый из участников выборной гонки высказал позицию по поводу прошедшей избирательной кампании. Кандидат от ЛДПР Николай Чимитов, к примеру, заявил, что выборы его партия не признаёт.
Единственным, кто не пришёл на встречу, оказался лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, ставший вторым на выборах мэра Улан-Удэ. В беседе с журналистами после заседания глава Бурятии прокомментировал его решение следующим образом:
- Пусть люди дают оценку, почему он не пришёл. Если он там требовал диалога, мы уже донесли свою позицию, если для этого нужна какая-то иная площадка, готов рассмотреть. Сейчас кандидаты высказывали свою позицию в открытую, и некоторые замечания были достаточно резкие. Был открытый диалог, и здесь Вячеслав Михайлович мог высказать свои предложения, пожелания, донести позицию людей, которые его поддержали. То есть можно было и здесь пообщаться, - сказал Алексей Цыденов.
Вячеслав Мархаев в соцсетях сделал своё предложение главе Бурятии. «Я готов встретиться на санкционированном митинге в парке Юбилейный в 18.00 15 сентября перед народом. Ведь именно народ требовал встречи с вами!» - написал Мархаев.
У главы Бурятии поинтересовались, что он думает по этому поводу.
- Приглашение на митинг я пока не видел, слышал, что оно такое есть. Потом митинг в воскресенье, с 18 до 22, у нас в это время оперный театр запускает свой фестиваль. Поэтому подумаю, время есть, - ответил Алексей Цыденов.
Во время стихийного митинга на этой неделе депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов требовал личной встречи с главой.
- Баир Цыренов просил встречу с предложением о том, чтобы отменить результаты выборов. Сложно на это предложение реагировать. Как можно отменить результаты выборов, если они состоялись, они признаны? У нас 135 кандидатов шли на выборы, было 135 избирательных кампаний, 135 команд работали. Обсуждать в два часа ночи вопрос отмены выборов можно, конечно, но конструктивного решения точно не будет, - заключил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии обещал подумать над приглашением Мархаева
Власть, Фото:
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