Глава Бурятии высказался о протестах на площади Советов

Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в Facebook видео, где прокомментировал акцию протеста, которая уже сутки идёт на главной площади Улан-Удэ.
Сейчас глава находится в командировке в Москве, откуда вылетает в Санкт-Петербург на крупнейший в мире саммит в области туризма – 23-ю сессию Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). «Это всемирная туристическая организация, объединяет 158 стран. Впервые такое мероприятие проводится в России, многие губернаторы будут продвигать свои регионы, я еду защищать наши интересы, продвигать Республику Бурятия, презентовать наш потенциал», - сказал глава.
Он прокомментировал ситуацию на площади Советов, где люди во главе с коммунистами требуют пересмотра итогов выборов мэра Улан-Удэ:
« К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Выборы прошли, жители города сделали свой выбор. С большим преимуществом в 17% от ближайшего конкурента, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты будут с уважением относиться к выбору горожан. Требовать уважения нужно не только к себе, но и проявлять к другим.
Республика Бурятия всегда славилась сильными и дружными людьми, надеюсь, так и сохранится. Я говорил и ещё раз скажу: у разных кандидатов были разные предложения. Их так или иначе поддержали жители, и мы в своей работе эти предложения будем также учитывать.
У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности. У нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательного федерального решения. Он как сенатор, если действительно радеет за жителей республики и города, может сейчас помочь нам продвинуть их на федеральном уровне.
Хочу обратиться к тем, кто сегодня призывает народ на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет! Не призывайте людей к нарушению закона. Все вопросы можно решить, всё можно обсудить, но только в рамках закона и открытого диалога.
Хотел бы отдельно поблагодарить нашу полицию и Росгвардию за сдержанные и профессиональные действия.
Ещё раз скажу, что я открыт для диалога и мы всё можем решить только вместе, только дружно. Только так наша республика будет развиваться и будет двигаться вперёд».
Как сообщал «Байкал-Daily», протесты на площади Советов, начавшиеся как требования отпустить задержанного водителя якутского шамана и переросшие в стихийный митинг по поводу выборов мэра Улан-Удэ, звучат уже сутки. 10 сентября произошло задержание бурятского депутата-коммуниста Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова. Их увезли для дачи показаний в связи с несанкционированным публичным мероприятиям. Люди на площади между тем не расходятся, несмотря на постоянные требования полиции. Свою акцию собравшиеся называют «собранием земляков».
Мэром Улан-Удэ на выборах, прошедших 8 сентября, избран и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков, за которого отдали свой голос 54 142 избирателей или 52,52%. Второе место занял коммунист, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев с результатом 37 706 голосов или 36,58%. Остальные кандидаты получили не более 2,5% голосов.
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