Алексей Мишении на обсуждении проекта «МТК Дженькей»: «Правительство Бурятии поддержит местную инициативу»

В Хоринском районе Бурятии состоялись общественные слушания по проекту лесопереработки «МКТ Дженькей»
Накануне в селе Хоринск состоялись общественные слушания по инвестиционному проекту «МТК Дженькей», которая планирует заняться лесозаготовкой в районе. В сходе приняли участие более 500 местных жителей, власти Бурятии, а также представитель компании «МТК Дженькей» Анатолий Баранов.
Люди наперебой задавали интересующие их вопросы. Одни из первых был вопрос по долгосрочной аренде лесного участка – проект возможен до 49 лет.
- За 49 лет они всю Бурятию вырубят! – выкрикнул кто-то из зала.
- Пустыни и сорняка там не будет. Лесовоспроизведение является основным моментом по договору. Если несоблюдение повлечёт за собой расторжение договора. То есть мы просто потеряем деньги и уйдёт отсюда, - заверил представитель компании «МТК Дженькей».
Он также заявил, что основная цель компании - создать мощности по переработке леса, лесовосстановлению и легализации работы в данной отрасли. Анатолий Баранов отметил, что компания подготовила соглашение с Хоринским районом об инвестициях в социальную инфраструктуру района: ремонт детских садов, школ, домов культуры, поддержку спорта и других общественно значимых мероприятий. Кроме того, компания готова работать со всеми лесозаготовителями района по договору субподряда.
На сходе было принято решение о создании общественного совета. Также была высказана идея, чтобы местные предприниматели объединились и взяли в аренду леса, чтобы заниматься не только рубкой леса, но и лесовосстановлением.
По мнению зампреда правительства Алексея Мишенина, сход прошёл хорошо и конструктивно.
- Основная задача была услышать жителей и показать, что происходит сегодня в Хоринском лесхозе. Я считаю, что у нас получилось довести до людей то, как на сегодняшний день проводятся работы в лесу, как выполнено зонирование. Жители со своей стороны тоже сказали, чтобы они хотели более активно участвовать в лесу, чтобы их предприниматели были. Мы услышали эту позицию, считаем её тоже правильной, - прокомментировал «Байкал-Daily» Алексей Мишенин.
После мер по легализации отрасли, в том числе с участием местного бизнеса, ожидается доход порядка 150 миллионов рублей.
- Исходя из той выемки, которую сейчас делает местный бизнес, сегодняшний доход (от Хоринского лесхоза – прим. ред.) должен быть не менее 100 миллионов рублей в бюджет, по факту его нет. Я призывал местный бизнес переформатировать в будущем, если местный бизнес зайдёт как инвестор, как он мне это пообещал, доход в республиканский бюджет должен быть порядка 150 миллионов рублей. Это та наша цель, которую нужно достичь, - выразил надежду Алексей Мишенин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году компания «МТК Дженькей» отказалась от аренды лесов в Закаменском районе после протеста местных жителей. К сегодняшнему дню компания перешла от китайским к российским инвесторам. Ранее сообщалось, что проект «МТК Дженькей» позволит Хоринскому району претендовать на дальневосточную субсидию.
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