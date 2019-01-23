Алексея Цыденова встретили в Тункинском районе песнями и караваем

Глава Бурятии с рабочим визитом прибыл в Тункинский район
23 января глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочим визитом в Тункинский район. Перед въездом в район главу встречали одновременно по бурятским и русским традициям.
Алексею Цыденову предложили попробовать каравай и вручили хадак с молоком, а после спели приветственную песню на бурятском языке.
- Я тоже рад вас видеть, - отметил глава.
После этого Алексей Самбуевич угостил кусочком каравая местную собаку и помолился в дугане.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Тункинском районе Алексей Цыденов посетит объекты сельского хозяйства, получившие господдержку. Также глава Бурятии проинспектирует состояние котельных в Аршане и осмотрит детскую поликлинику в Кырене, которая была построена в 2018 году, Горхонскую школу, где идёт капитальный ремонт спортзала, и другие объекты.
В Кырене Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств встретится с населением района и проведёт рабочее совещание по исполнению протокола поручений главы региона по итогам рабочей поездки в 2017 году.
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