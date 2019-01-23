Он примет участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике
Сегодня, 23 января, глава Бурятии отправился с рабочим визитом в Тункинский и Окинский районы.
В Тункинском районе Алексей Цыденов посетит объекты сельского хозяйства, получившие господдержку. Также глава Бурятии проинспектирует состояние котельных в Аршане и осмотрит детскую поликлинику в Кырене, которая была построена в 2018 году, Горхонскую школу, где идёт капитальный ремонт спортзала, и другие объекты.
В Кырене Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств встретится с населением района и проведёт рабочее совещание по исполнению протокола поручений главы региона по итогам рабочей поездки в 2017 году.
24 января глава Бурятии посетит Окинский район. Алексей Цыденов осмотрит ряд объектов, построенных силами ТОС - сельский дом культуры и детский сад в улусе Сорок. В программе также детский оздоровительный лагерь «Эрчинэ», где планируется организовать стационарный тренировочный лагерь для сборных команд республики, ипподром и борцовская юрта в селе Саяны, крестьянско-фермерское хозяйство Г.Л.Манханова, который разводит хайнаков, посещение объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры.
Алексей Цыденов примет участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике и проведёт встречу с местным населением, сообщает пресс-служба правительства республики.
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой в 2 района
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