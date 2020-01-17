Лётчик-герой Дамир Юсупов показал красоту Байкала с высоты

Пользователи называют Байкал во льду «красотой». «Ах, Сибирь, моя Сибирь! Весь снег нынче здесь», «Красота! Простор! Сейчас бы коньки и клюшку», «Красотища», «Дамир, красота необыкновенная!!! А с высоты тем более!» - пишут люди со всей страны. Самому лётчику предложили стать блогером и выкладывать больше подобного контента.Пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов 15 августа 2019 года предотвратил крупную авиакатастрофу. Он сумел посадил самолёт Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье. Все находившиеся на борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили. Дамир Юсупов, а также второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.