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Лётчик-герой Дамир Юсупов показал красоту Байкала с высоты

Лётчик-герой Дамир Юсупов показал красоту Байкала с высоты
Общество, 
Дамир Юсупов снял видео, когда летел над Байкалом

Герой России, лётчик Дамир Юсупов, спасший пассажиров самолёта в августе 2019 года, поделился видео, снятым над замерзающим Байкалом. Видео сделано из кабины пилота. С пользователями Instagram Юсупов поделился роликом накануне. 



Пользователи называют Байкал во льду «красотой». «Ах, Сибирь, моя Сибирь! Весь снег нынче здесь», «Красота! Простор! Сейчас бы коньки и клюшку», «Красотища», «Дамир, красота необыкновенная!!! А с высоты тем более!» - пишут люди со всей страны. Самому лётчику предложили стать блогером и выкладывать больше подобного контента.

Пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов 15 августа 2019 года предотвратил крупную авиакатастрофу. Он сумел посадил самолёт Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье. Все находившиеся на борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили. Дамир Юсупов, а также второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. 
Байкал летчики
 
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