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В Улан-Удэ волонтёры покрасили танк Т-34 у Мемориала Победы

Общество, 
Ребята сделали это вместо военнослужащих, уехавших на СВО

Недавно студенты привели в порядок танк Т-34, установленный в центре Улан-Удэ. 

- Волонтёры-студенты приводят в порядок наш исторический памятник – танк Т-34 на Мемориале Победы, – написал мэр Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте». – Раньше за ним ухаживали военнослужащие танковой бригады, но сегодня наши воины выполняют свой боевой долг.

Ребята решили покрасить легендарную «тридцатьчетвёрку» перед Днём Победы. 

В феврале дворники чистили Т-34 от снега, забравшись на него верхом. Эта картина привлекла внимание прохожих.

Справка

Расположенный на высоком постаменте танк Т-34 является «ядром» Мемориала Победы. Памятник появился в 1968 году. По обеим сторонам от него вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты Героев Советского Союза и России.

Перед мемориалом пылает Вечный огонь. К нему трёх сторон ведут ступени. У подножия центральной лестницы расположен фонтан в виде звезды. Мемориал Победы окружён живописным парком со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть в тишине.

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