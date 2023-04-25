В Улан-Удэ волонтёры покрасили танк Т-34 у Мемориала Победы







В феврале дворники чистили Т-34 от снега, забравшись на него верхом. Эта картина привлекла внимание прохожих.





Справка



Расположенный на высоком постаменте танк Т-34 является «ядром» Мемориала Победы. Памятник появился в 1968 году. По обеим сторонам от него вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты Героев Советского Союза и России.



Перед мемориалом пылает Вечный огонь. К нему трёх сторон ведут ступени. У подножия центральной лестницы расположен фонтан в виде звезды. Мемориал Победы окружён живописным парком со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть в тишине.





Недавно студенты привели в порядок танк Т-34, установленный в центре Улан-Удэ.- Волонтёры-студенты приводят в порядок наш исторический памятник – танк Т-34 на Мемориале Победы, – написал мэр Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте». – Раньше за ним ухаживали военнослужащие танковой бригады, но сегодня наши воины выполняют свой боевой долг.Ребята решили покрасить легендарную «тридцатьчетвёрку» перед Днём Победы.